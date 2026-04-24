Đào tạo nghề gắn với xu hướng phát triển xanh

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng vừa được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo du lịch, tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội du lịch địa phương, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển Du lịch Việt Nam, đạt danh hiệu “Cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu năm 2025”. Tiến sĩ Trần Văn Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ những thông tin liên quan đến công tác đào tạo nghề của nhà trường trong thời gian qua.

Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã và đang triển khai chuyển đổi xanh trong chương trình đào tạo như thế nào để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho du lịch, thương mại và dịch vụ của Đà Nẵng?

Tiến sĩ Trần Văn Anh: Phát triển Xanh là xu thế chung của nền kinh tế thế giới và các quốc gia. Các quốc gia, doanh nghiệp đã xác định, phát triển xanh trở thành tiêu chuẩn, tiêu chí, thậm chí là lợi thế cạnh tranh trong quá trình hoạch định chính sách, phát triển sản phẩm, truyền thông thương hiệu. Điều này, đặc biệt có ý nghĩa đối với quốc gia có nền sinh thái đa dạng như Việt Nam, hay như thành phố Đà Nẵng đang có chiến lược phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái,…

Tiến sĩ Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mặt khác, trong quá trình phát triển, nguồn nhân lực cần đảm bảo chiến lược phát triển xanh được hiện thực hóa trong thực tiễn và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội. Điều này đặt ra cho các cơ sở đào tạo phải tiếp cận, định hướng và xây dựng chương trình gắn với đào tạo nguồn nhân lực phát triển xanh, đặc biệt là đối với nguồn nhân lực ngành dịch vụ du lịch và các ngành kỹ thuật công nghệ như công nghệ ô tô, cơ khí, kỹ thuật xây dựng,…. Chính nguồn nhân lực có nền tảng kiến thức, kỹ năng và thái độ đúng đắn đối với phát triển kinh tế xanh sẽ là nguồn lực để tạo ra sản phẩm, quản trị doanh nghiệp theo mô hình kinh tế xanh và doanh nghiệp xanh.

Hiện nay, trong quá trình tổ chức đào tạo, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã thực hiện lồng ghép nội dung, kiến thức, kỹ năng về phát triển xanh trong các ngành nghề có liên quan trực tiếp như du lịch, quản trị kinh doanh, hay công nghệ ô tô,…

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế du lịch địa phương, chương trình tuyên truyền về biển đảo sẽ hình thành nền tảng kiến thức và kỹ năng ứng xử trong môi trường phát triển xanh. Các hoạt động tình nguyện về dọn dẹp rác ở bãi biển, dọn dẹp rác sau thiên tai bão lũ, dọn dẹp rác sau mỗi dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng là cách mà nhà trường đang thực hiện như là một hình thức giáo dục, trang bị kiến thức kỹ năng xanh cho sinh viên.

Sinh viên Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tham gia hoạt động nhặt rác tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Phóng viên: Thưa ông, trong quá trình đào tạo những kỹ năng “xanh” cụ thể nào sinh viên được trang bị để thích ứng với xu hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp hiện nay?

Tiến sĩ Trần Văn Anh: Để có thể tham gia làm việc vào nền kinh tế xanh sau khi ra trường, sinh viên cần được trang bị kiến thức và năng lực nhận diện và hành động về kinh tế xanh. Trong quá trình đào tạo sinh viên được rèn luyện các kỹ năng như phân tích, đánh giá các cơ hội phát triển sản phẩm, dịch vụ xanh; kỹ năng thiết lập các tiêu chí, tiêu chuẩn xanh, sản phẩm xanh gắn với các ngành nghề, dịch vụ đào tạo. Cùng với đó, kỹ năng phân tích tâm lý khách hàng và tư vấn, phục vụ các dịch vụ du lịch, công nghệ xanh, kỹ năng quản lý và quản trị nguồn lực tài nguyên xanh…cũng được nhà trường chú trọng đào tạo.

Trường Cao đẳng Đại Việt được vinh danh "Cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu năm 2025"

Phóng viên: Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng có định hướng hợp tác ra sao với doanh nghiệp và chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xanh của thành phố?

Tiến sĩ Trần Văn Anh: Hợp tác với doanh nghiệp được nhà trường xác định là một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Hợp tác doanh nghiệp đã được thực hiện sớm và rất hiệu quả.

Trong thời gian tới, nhà trường xác định, các doanh nghiệp là những địa chỉ, các địa phương là không gian hợp tác đào tạo, thực tập, thực tế, trải nghiệm môi trường nghề nghiệp, môi trường kinh tế xã hội. Trong đó, nhà trường sẽ ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương có định hướng, chiến lược, có hoạt động và sản phẩm phát triển xanh để người học tiếp cận, bắt kịp xu hướng và thực tiễn phát triển xanh hiện nay. Trường sẽ đưa sinh viên tiếp cận doanh nghiệp và các địa phương, địa bàn ngay từ năm thứ nhất để định hướng nghề nghiệp, sớm giúp các em có những kỹ năng nghề nghiệp ngay từ đầu.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.