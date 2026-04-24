Kỷ luật, dừng đừng lớp cô giáo bắt học sinh tự chích kim vào tay

TPO - Sau khi xác minh vụ việc 5 học sinh tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tự chích kim vào tay, nhà trường đã kỷ luật giáo viên liên quan và bố trí công việc khác, không trực tiếp giảng dạy.

Ngày 24/4, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường tiểu học Lương Thế Vinh (tọa lạc tại địa bàn phường này) có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo gửi UBND TPHCM và các sở, ban ngành liên quan.

Theo đó, cô giáo L.T.M – giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6 – bị xác định đã vi phạm quy tắc ứng xử của nhà giáo và điều lệ trường tiểu học. Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp, xem xét các yếu tố liên quan và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với giáo viên này. Đồng thời, cô M. không tiếp tục đứng lớp giảng dạy và được phân công phụ trách phòng thiết bị.

Quyết định kỷ luật được ban hành ngày 21/4 sau khi có ý kiến thống nhất của hội đồng sư phạm và phụ huynh các học sinh liên quan.

Báo cáo cũng nêu rõ, giáo viên vi phạm lần đầu, đã thừa nhận sai phạm và xin lỗi phụ huynh.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay đều âm tính với các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe và tâm lý ổn định, đã đi học trở lại bình thường.

UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp phụ huynh theo dõi sức khỏe, tâm lý học sinh; đồng thời quán triệt toàn bộ giáo viên chấp hành nghiêm quy định của Luật Giáo dục và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng giao bộ phận chuyên môn tham mưu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vụ việc, nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tái diễn.

Trước đó Tiền Phong đưa tin, 5 học sinh lớp 3/6 nói chuyện riêng, quên đeo khăn quàng, bị cô M. giáo chủ nhiệm yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay. Sự việc được phát hiện khi có phụ huynh tố cáo.

Vụ việc xảy ra cách đây khoảng 10 ngày và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc bởi hình thức kỷ luật không phù hợp.

