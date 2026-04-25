Chương trình Cử nhân Kinh doanh Liên ngành ISP khác gì với chương trình kinh doanh thông thường?

Trong nhiều năm, học kinh doanh thường được hiểu là đi sâu vào một trục quen thuộc như quản trị, marketing hay tài chính. Tuy nhiên, khi AI, dữ liệu, chuyển đổi số, ESG và các biến động toàn cầu ngày càng tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, một chương trình chỉ đi theo một trục kiến thức đơn lẻ sẽ khó tạo ra lợi thế bền vững cho người học…

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB tại buổi ra mắt chương trình

Đó là lý do Cử nhân Kinh doanh Liên ngành ISP được thiết kế theo một logic khác.

Học kinh doanh theo hướng liên ngành

Chương trình liên kết theo định hướng đa ngành này do Trường Tài năng UEH.ISB, Đại học UEH và Đại học Fu Jen triển khai, tiếp cận hướng đào tạo cử nhân kinh doanh với định hướng mở rộng sang các vấn đề liên ngành có tính thời đại.

Sinh viên có thể lựa chọn và kết hợp tối thiểu hai trong bốn lĩnh vực đào tạo ngay trong cùng một chương trình. Bốn lĩnh vực này gồm Quản trị toàn cầu, Phát triển bền vững toàn cầu, Nghiên cứu toàn cầu và Công nghệ toàn cầu.

PGS.TS. Trần Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - chia sẻ chương trình liên kết đào tạo theo hướng liên ngành ISP hướng tới những người có khả năng nhìn vấn đề theo nhiều lớp như vừa hiểu doanh nghiệp, vừa hiểu công nghệ, vừa có nhận thức về phát triển bền vững. Các bạn cũng sẽ có năng lực nghiên cứu và phân tích quốc tế.

Trong đó, Quản trị toàn cầu là phần gần với lõi kiến thức kinh tế nhất, tập trung vào quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, kết hợp chiến lược kinh doanh quốc tế, quản trị đa văn hóa, tài chính và marketing toàn cầu, cùng tư duy lãnh đạo và năng lực ra quyết định.

Phát triển bền vững toàn cầu lại mở ra một lớp giá trị khác. ESG, kinh tế xanh và chính sách môi trường là nhóm kiến thức ngày càng hiện diện trong hoạt động doanh nghiệp, từ chiến lược phát triển, quản trị rủi ro cho tới câu chuyện thương hiệu và trách nhiệm xã hội.

Trong khi đó, Nghiên cứu toàn cầu với trục kiến thức về kinh tế quốc tế, văn hóa - nghệ thuật, quan hệ quốc tế, cùng tư duy phản biện và phân tích chính sách, sinh viên có thể hình thành góc nhìn liên kết giữa kinh doanh với các chuyển động xã hội và chính sách công.

Còn Công nghệ toàn cầu lại đưa người học chạm vào những nội dung rất “đúng thời điểm” như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong môi trường kinh doanh - xã hội toàn cầu.

PGS.TS. Trần Phương Thảo nhấn mạnh theo cấu trúc này, một sinh viên Cử nhân Kinh doanh theo hướng liên ngành ISP có thể tự thiết kế cho mình những tổ hợp học tập giàu tính ứng dụng. Người quan tâm đến doanh nghiệp tương lai có thể kết hợp Quản trị toàn cầu với Công nghệ toàn cầu; người muốn đi theo hướng ESG, chiến lược bền vững hay các tổ chức quốc tế có thể kết hợp Phát triển bền vững toàn cầu với Nghiên cứu toàn cầu.

Buổi ra mắt chương trình Cử nhân Kinh doanh Liên ngành ISP

Lộ trình rõ ràng và linh hoạt

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Liên ngành ISP được xây dựng theo một lộ trình khá rõ ràng.

Hai năm đầu, sinh viên học tại UEH.ISB để xây dựng nền tảng tri thức, phát triển tư duy toàn diện và năng lực tự học, thông qua khối kiến thức giáo dục toàn diện 32 tín chỉ và khối kiến thức nền tảng kinh doanh, phân tích và nghiên cứu 33 tín chỉ.

Hai năm sau, sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Fu Jen tại Đài Loan để học chuyên sâu trong môi trường quốc tế, với các khối kiến thức kinh doanh - nghiên cứu nâng cao, học phần liên ngành bắt buộc, chuyên sâu và tự chọn.

Đại học Fu Jen đã có 100 năm hình thành và phát triển, nằm trong nhóm 201-300 thế giới về xếp hạng ảnh hưởng, nhóm 301-350 đại học châu Á, đồng thời thuộc top 10 chỉ số thương hiệu đại học tại Đài Loan. Đại học này hiện có 12 khoa, hơn 27.000 sinh viên, được đặt tại Tân Bắc, cách sân bay quốc tế và trung tâm Đài Bắc khoảng 20 phút.

Đại học Fu Jen hiện triển khai chương trình Cử nhân Kinh doanh Liên ngành giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời có hệ thống hỗ trợ sinh viên quốc tế, định hướng nghề nghiệp, hoạt động mentoring và kết nối doanh nghiệp. Nhờ đó, giá trị của ISP còn ở việc sinh viên được rèn năng lực ngoại ngữ, khả năng thích nghi đa văn hóa và sự tự tin khi bước vào môi trường học tập - làm việc toàn cầu.

Đại diện nhà trường cho biết Đại học Fu Jen thu hút sinh viên đến từ hơn 18 quốc gia theo học các học phần về phát triển bền vững, tham gia nhiều môn học hợp tác cùng doanh nghiệp quốc tế.

Điển hình là sự kết nối với công ty sản xuất giày quốc tế Ccilu, nơi nhà sáng lập cũng tham gia giảng dạy trong chương trình. Ccilu là công ty đầu tiên trên thế giới ứng dụng nguồn phế liệu silicon từ nhà sản xuất chip TSMC để phát triển các dòng sản phẩm giày thân thiện với môi trường.

Thí sinh có thể xét tuyển Cử nhân Kinh doanh Liên ngành ISP bằng kết quả học tập THPT với GPA từ 7.5 trở lên, bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, bằng điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM tổ chức hoặc chuyển tiếp từ các trường đại học trong và ngoài nước theo từng trường hợp cụ thể.

Điều kiện tiếng Anh là IELTS Academic 6.0 trở lên, với điểm các kỹ năng từ 5.5 trở lên. Đây là ngưỡng phù hợp với một chương trình có giai đoạn học tập quốc tế và môi trường đào tạo sử dụng tiếng Anh. Chương trình hiện cấp học bổng từ 20% đến 60% học phí, dựa trên năng lực học thuật và trình độ ngoại ngữ cho những thí sinh xuất sắc.

