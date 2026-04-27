Vụ ‘ma trận’ thủ tục ở Khánh Hoà: Đối thoại bất nhất, doanh nghiệp tiếp tục cầu cứu

TPO - Để mỏ được đi vào hoạt động, công ty thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa về thủ tục đất đai. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn khẩn thiết kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo định hướng của Quốc hội và Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay.

Giấy phép cũ không được hưởng cơ chế mới

Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe "cầu cứu" vì gặp ma trận thủ tục tại mỏ đất xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp giải quyết dứt điểm.

Tại buổi đối thoại trực tiếp ngày 24/4, cơ quan chuyên môn của tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp có cách hiểu khác nhau về các quy định mới nhất. Đại diện Sở Nông Nghiệp và Môi trường Khánh Hòa giữ quan điểm cứng rắn dựa trên thời điểm cấp phép. Sở cho rằng mỏ đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe (Công ty Globe) đã được cấp phép thăm dò, khai thác và phê duyệt đánh giá tác động môi trường trước khi Nghị quyết 66.4 ngày 21/9/2025 của Chính phủ có hiệu lực.

Theo quan điểm của Sở, vì các thủ tục đã xác lập theo quy định cũ, nên doanh nghiệp không thuộc diện được điều chỉnh bởi cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn của Nghị quyết này.

Mỏ đất của Công ty Globe dừng hoạt động bởi vướng thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, đại diện phía Công ty Globe không đồng ý với quan điểm này của phía Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa. Công ty Globe cho rằng địa phương đang tự tạo ra "rào cản" trái với tinh thần của Chính phủ và Quốc hội. Doanh nghiệp khẳng định, điều kiện để áp dụng cơ chế đặc thù là loại khoáng sản (nhóm IV) và mục đích phục vụ công trình công. Cả hai yếu tố này mỏ Diên Thọ đều đáp ứng đầy đủ.

Thực tế tại buổi đối thoại, doanh nghiệp xin áp dụng luật hiện hành để xử lý vướng mắc đất đai đang tồn tại. Việc lấy lý do "cấp trước" để loại trừ là bổ sung thêm điều kiện bất lợi mà văn bản quy phạm pháp luật không quy định.

Doanh nghiệp tiếp tục cầu cứu

Sau buổi đối thoại, đại diện Công ty Globe chia sẻ: Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã ghi nhận mỏ đất xã Diên Thọ là khoáng sản (nhóm IV) và mục đích thăm dò, khai thác phục vụ thi công các công trình, dự án, nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ. Khi điều kiện về loại khoáng sản và mục đích khai thác đã được thừa nhận là phù hợp, thời điểm cấp giấy phép không thể trở thành căn cứ độc lập để loại trừ công ty khỏi cơ chế tháo gỡ (Nghị quyết số 66.4 không quy định, không thể hiện rõ điều kiện loại trừ này - PV).

Nếu Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho rằng thời điểm cấp giấy phép là điều kiện loại trừ, Công ty Globe đề nghị Sở chỉ rõ điều, khoản, điểm nào của Nghị quyết số 66.4 quy định rằng giấy phép được cấp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thì không được áp dụng cơ chế tháo gỡ.

Máy móc thiết bị của Công ty phơi nắng phơi mưa nhiều tháng liền.

Doanh nghiệp này chỉ ra rằng, tại Công văn số 5360 ngày 19/4/2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa kiến nghị: Qua rà soát, nhận thấy để xử lý dứt điểm vụ việc cần có ý kiến hướng dẫn thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Như vậy, chính Sở chưa rõ, còn có cách hiểu khác nhau và cần Bộ Nông Nghiệp và Môi trường hướng dẫn thống nhất. Vì thế, việc kết luận giấy phép cấp trước nên không được áp dụng là “chưa phù hợp”, chưa bảo đảm tính khách quan, thận trọng và đầy đủ căn cứ pháp lý.

Như báo Tiền Phong thông tin, Công ty Cổ phần Globe phản ánh suốt 8 tháng qua, doanh nghiệp này rơi vào tình trạng gần như không còn lối ra pháp lý: Làm theo hướng dẫn thì bị bác, thực hiện đúng thủ tục được chỉ ra lại bị phủ nhận, hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền vẫn trong trạng thái đang xử lý, còn hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thiệt hại tiếp tục chồng chất từng ngày.

Không tìm được hướng xử lý thống nhất ở địa phương, doanh nghiệp này đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc. Ngay sau khi báo Tiền Phong có bài viết phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm và báo cáo kết quả trước ngày 30/4.

Để mỏ sớm đi vào hoạt động Công ty Globe đồng thuận làm theo các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, nhưng vẫn sẽ tiếp tục khiếu nại.