Nỗi day dứt của người vợ gây tai nạn khiến chồng tử vong

TPO - Tai nạn định mệnh không chỉ cướp đi người chồng mà còn để lại cho chị Phạm Hồng Nhị nỗi ám ảnh khôn nguôi. Chị vừa mang bản án sơ thẩm, vừa oằn mình mưu sinh, gánh thêm khoản nợ lớn để lo cho con và mẹ già.

Căn nhà của Phạm Hồng Nhị rộng gần 70m2 ở xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Những bức tường đã nhuốm màu thời gian đứng lặng như chứng nhân cho một cuộc đời nhiều truân chuyên của chị. Ngôi nhà ấy, chị Phạm Hồng Nhị chắt chiu dựng lên từ năm 28 tuổi, trên phần đất mượn tạm nhà ngoại. Bên trong căn nhà, không có gì đáng giá ngoài góc treo những tấm giấy khen của hai đứa con. Chiếc tivi, cái tủ lạnh đã hư hỏng nằm im lìm như chính cuộc sống thiếu trước hụt sau của gia chủ.

Chị Nhị đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ thi hành bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định. Chị cho biết, sau khi bị toà sơ thẩm tuyên 18 tháng tù, đã gửi đơn lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, chị cứ thỉnh thoảng lại quay sang hỏi, giọng đầy thấp thỏm: “Em thấy chuyện của chị ổn không?” (về việc xin giảm nhẹ hình phạt - PV). Rồi tự trả lời bằng nỗi lo rất thật, chị bảo: “Chị không sợ ở tù, sai thì mình phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chị chỉ lo sợ khi chị vô tù, con cái ở ngoài cũng tan nát hết, học hành dang dở. Rồi lại một đời khổ cực như chị". Theo chị, hai đứa con của chị lớn lên trong thiếu thốn nhưng rất hiểu chuyện. Người con trai học năm cuối ngành công nghệ ô tô ở TPHCM, có thời điểm, sau vụ tai nạn chị bị khởi tố điều tra, cậu con trai xin nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em.



Con gái thứ 2 của chị đang học lớp 12, cũng ước mơ vào đại học. Nhưng mỗi lần nhìn về hoàn cảnh gia đình, em không khỏi lo lắng về tương lai. Dù tâm lý đè nặng sau tai nạn, cuộc sống kinh tế không dễ khi mình chị phải gồng gánh, nhưng chị Nhị phải luôn động viên các con cố gắng vượt qua.

Sau khi chồng tử vong vì tai nạn, mỗi ngày, chị Nhị phải thức từ lúc 3h30 sáng, chạy xe máy hơn 40km để thu mua cá từ các vựa cá ở địa phương rồi mang về bán. “ Mình không dám ăn sáng ngoài tiệm, không dám mua nước uống. Mỗi sáng đi nhập hàng về tới nhà mới ăn, nhiều hôm 2-3 giờ chiều mới được ăn cơm”, chị Nhị nói.

Hiện mỗi tháng, chắt chiu được đồng nào chị dồn đóng học phí cho con cái, nuôi mẹ già, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con riêng của chồng, trả nợ ngân hàng. Để có tiền, chị phải vay mượn, cầm cố nhà, tính cả khoản vay sinh viên của con trai, chị đang nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng.

Căn nhà của chị Nhị ở quê phải mang cầm cố để vay nợ.

Kể về cuộc đời nhiều trắc trở của mình, chị Nhị cho biết, từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, do phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác. Chị nuôi 2 con không nhận được bất kỳ khoản cấp dưỡng nào từ chồng đầu.

Năm 2022, chị kết hôn với anh Võ Văn Đ (46 tuổi). Hai vợ chồng cùng nhau thu mua cá, thuê nhà làm cửa hàng, cuộc sống dần ổn định. “Hồi đó, chồng đi cân cá về, tôi chỉ ngồi bán. Nhưng bây giờ, tôi phải gánh vác việc của 2 người”, chị Nhị nói. Chị rất hối hận về chuyện mình gây ra, một cái giá quá đắt cho một phút cả nể, để mất đi người chồng, mình đối mặt án tù, vết thương không thể xóa nhòa, nỗi đau sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hơn 1 năm qua, có những thời điểm chị định buông xuôi, đã sai phải trả giá, chị không oán trách, không kêu oan, nhưng nghĩ về con đang tuổi ăn học, mẹ già không ai chăm sóc, chị chỉ mong có cơ hội để tiếp tục lao động.

Theo lời chị Nhị, từ sau tai nạn, chị tự đặt ra cho mình một nguyên tắc không bao giờ phá vỡ, tuyệt đối không đụng đến bia rượu. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù ai ép hay có giận hờn ra sao, chị cũng nói không, vì chị có bài học này với gia đình chị quá lớn. Hằng ngày chị vẫn phải chạy xe lấy hàng mưu sinh trong phạm vi cư trú cho phép của cơ quan pháp luật. Với chị bây giờ, điều duy nhất quan tâm là làm lụng, chắt chiu từng đồng để nuôi con, nuôi mẹ già.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, ngày 12/9/2024, gia đình chị Phạm Hồng Nhị tổ chức mừng khai trương cửa hàng ở phường An Xuyên (Cà Mau), và tổ chức liên hoan. Chồng chị là anh Võ Văn Đ. uống bia nhiều, còn chị cũng uống 1-2 lon bia khi người thân và bạn bè gượng ép. Sau đó chị Nhị chở chồng về thì mất lái đâm vào gốc cây làm chồng tử vong.

Ngày 13/4/2026, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Cà Mau đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hồng Nhị về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ". Sau đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhị 18 tháng tù giam.

Sau khi chị Nhị bị toà cấp sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù giam, đại diện phía gia đình bị hại (nhà chồng) cũng làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhị. "Con dâu tôi hiện nay là lao động chính duy nhất trong gia đình phải nuôi con còn đang đi học, kính mong tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt cho con để gia đình tôi bớt khổ ”, đơn kháng cáo bên nhà chồng viết.

