Sau màn cãi cọ, người đàn ông nhảy khỏi ô tô đang chạy

TPO - Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông và một phụ nữ cãi nhau trên xe taxi. Bất ngờ, người đàn ông mở cửa, nhảy khỏi xe khi phương tiện đang di chuyển.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông nhảy xuống xe khi xe đang chạy.

Ngày 29/4, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nắm được thông tin liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông nhảy khỏi ô tô khi xe đang di chuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những người liên quan vẫn chưa trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan công an đang xác minh để nắm toàn bộ diễn biến, xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành động mở cửa nhảy khỏi xe ô tô đang chạy.

Cụ thể, theo đoạn clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h08 ngày 28/4 trên đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này, người đàn ông và một phụ nữ đi taxi xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người đàn ông mở cửa ghế sau bên phải rồi lao ra khỏi xe khi phương tiện vẫn đang di chuyển.

Diễn biến tiếp theo cho thấy, người phụ nữ nhanh chóng đóng cửa xe và yêu cầu tài xế tiếp tục hành trình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.