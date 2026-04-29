Clip: Tránh xe bus, xe tải phanh gấp làm trào bùn đất ra đường

TPO - Di chuyển phía sau xe bus ở tốc độ khá cao trên cung đường hẹp, tài xế chiếc xe tải chở đầy bùn đất đã phải phanh gấp để tránh va chạm khi xe phía trước dừng trả khách. Vụ việc xảy ra tại Thường Tín, Hà Nội.

Cú phanh đột ngột khiến một lượng lớn bùn đất trên thùng xe theo quán tính tràn xuống mặt đường, đồng thời văng trực diện vào tường nhà dân ven đường. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có xe máy hay người đi bộ nào di chuyển bên cạnh.

Tuy nhiên, thay vì dừng xe để dọn dẹp hiện trường, tài xế xe tải đã lập tức điều khiển xe rời đi, bỏ lại đoạn đường lầy lội và trơn trượt, có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển phía sau.

Theo Nghị định 168, mức phạt từ 2-4 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời không có mui, bạt che đậy hoặc che đậy không kín gây rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường; chở hàng, chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông, hoặc lôi kéo bùn, đất, cát, vật liệu, chất phế thải khác ra đường bộ.

