Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ đăng ảnh cầm súng, gửi lời tới Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải hình ảnh cầm súng và đeo kính râm kiểu phi công, kèm theo lời cảnh báo dành cho Iran.

Trong bài đăng ngày 29/4, Tổng thống Trump viết: “Iran không thể tự mình giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn hết là họ nên sớm tỉnh ngộ!”

Bài đăng đính kèm hình ảnh có dòng chữ “Không còn Quý ông Tốt bụng nữa”, bên cạnh là quốc kỳ Mỹ.

Hình ảnh bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Iran vẫn đang bế tắc.

Iran dự kiến ​​sẽ đệ trình một đề xuất sửa đổi về việc chấm dứt chiến tranh cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan trong vài ngày tới. Động thái mới nhất này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận đề xuất trước đó của Iran, trong đó yêu cầu mở lại eo biển Hormuz nhưng để ngỏ các câu hỏi về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, tổng thống đã chỉ thị các phụ tá chuẩn bị cho việc gia hạn lệnh phong tỏa các cảng của Iran nhằm buộc Tehran phải đầu hàng.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump đã chọn tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và xuất khẩu dầu mỏ của Iran bằng lệnh phong tỏa vì các lựa chọn khác của ông - nối lại việc ném bom hoặc rút khỏi xung đột - mang nhiều rủi ro hơn, theo WSJ.

Tuy nhiên, các quan chức Iran tin rằng nước này có thể chịu đựng được lệnh phong tỏa của Mỹ, vì họ đang sử dụng các tuyến đường thương mại thay thế.

Ông Trump đang chịu áp lực phải chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại, khi người Mỹ ngày càng không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc chiến không được lòng dân, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

CNN, Reuters
#Mỹ #Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #đàm phán hoà bình #eo biển Hormuz

