1.460 chuyến bay đến Đà Nẵng dịp 30/4

Thanh Hiền

TPO - Ngày 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (VHTT&DL) cho hay tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng từ ngày 25/4-3/5 dự kiến tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn du khách chọn lưu trú ở khách sạn khu vực ven biển Đà Nẵng. Công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 60-65%; riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương ước đạt khoảng 80%.

tp-san-bay-20.jpg
Đà Nẵng đón 1.460 chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ảnh: Thanh Hiền.

Dịp lễ này, Đà Nẵng đón 1.460 chuyến bay nội địa và quốc tế đến thành phố, tăng 147 chuyến. Tần suất trung bình ước đạt 162 chuyến/ngày, tăng 16 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, thành phố còn đón thêm chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 1.500 du khách quốc tế và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ (Hồng Công) đến tham quan các điểm đến nổi tiếng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh…

Để phục vụ người dân và du khách, thành phố tổ chức các hoạt động, sự kiện liên tục, trải rộng trên khắp địa bàn như: Khai trương mùa du lịch biển; lễ hội “Sắc màu di sản Chăm” ở khu đền tháp Mỹ Sơn; đợt phim “Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất và Quốc tế lao động tại phố cổ Hội An; đại nhạc hội “Khúc khải hoàn tháng Tư” tại đại lộ Phan Đăng Lưu; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn; các cuộc thi, trình diễn trên biển….

tp-biendn-13.jpg
Biển Đà Nẵng có nhiều sự kiện hấp dẫn trong dịp lễ phục vụ người dân, du khách.

Trước đó, Booking.com công bố Đà Nẵng giữ vị trí dẫn đầu trong các điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4. Trong khi đó, Agoda cho hay Đà Nẵng nằm trong top các địa điểm có lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.

