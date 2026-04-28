Lâm Đồng thu gần 770 tỷ đồng trong 3 ngày nghỉ lễ

TPO - Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lâm Đồng ước đón khoảng 350.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 770 tỷ đồng, nhiều khách sạn 3-5 sao kín phòng vào giờ cao điểm.

Ngày 28/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27/4), toàn tỉnh ước đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó khách quốc tế khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 768 tỷ đồng.​

Theo thống kê, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 65-75%. Riêng nhóm khách sạn từ 3 đến 5 sao ghi nhận công suất từ 80-95%, một số thời điểm cao điểm đạt 100%.

Tại khu vực biển Mũi Né - Phan Thiết, các bãi tắm như Đá Ông Địa, Đồi Dương thu hút đông du khách, đặc biệt vào khung giờ 8h và 15h, nhiều thời điểm kín người.

Ở Đà Lạt, lượng khách tập trung đông ở khu vực trung tâm, Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương và nhiều điểm du lịch nổi tiếng, khiến một số tuyến đường thường xuyên đông đúc vào giờ cao điểm.

Tại đảo Phú Quý, ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý - cho biết, toàn tuyến Phan Thiết - Phú Quý ghi nhận 34 chuyến tàu, vận chuyển khoảng 10.200 hành khách, trong đó có gần 5.800 khách du lịch.

Lượng khách ra đảo Phú Quý tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Về thị trường hàng hóa, hoạt động mua bán tại các chợ trên Phú Quý diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý. Kỳ nghỉ lễ không ghi nhận dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đánh giá trong suốt kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch cơ bản được đảm bảo.

​