Hơn 113.000 khách qua sân bay Nội Bài hôm nay

TPO - Hôm nay (29/4), ngày cao điểm nhất dịp nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội dự kiến phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách cùng 652 chuyến bay. Do sân bay đang áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, hành khách được khuyến cáo đến sớm từ 2-3 tiếng để tránh nguy cơ chậm chuyến.

​Theo Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, ngày đông khách nhất của sân bay là hôm nay với tổng cộng 652 lượt chuyến bay và hơn 113.630 lượt hành khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể, sản lượng quốc tế dự kiến đạt 323 lượt chuyến bay và hơn 52.100 lượt hành khách, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, sản lượng nội địa duy trì mức ổn định với 329 lượt chuyến bay và gần 61.530 lượt hành khách, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dựa trên kế hoạch khai thác của các hãng, Cảng HKQT Nội Bài dự báo lượng khách và chuyến bay trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Dù thị trường có những biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu, Nội Bài vẫn ghi nhận đà tăng trưởng ổn định nhờ các hãng hàng không mới và việc đối tác quốc tế tăng tần suất bay.

Nội Bài sẽ đón hơn 113.000 khách đi máy bay hôm nay (29/4). Ảnh: NIA.

Để đáp ứng lưu lượng hành khách tăng cao, sân bay Nội Bài đã chuẩn bị các phương án hạ tầng tốt nhất, đặc biệt trong thời gian tăng cường an ninh hàng không cấp độ 1 từ hôm nay đến hết 4/5.

Nhà ga T1 duy trì 98 quầy thủ tục, trong khi Nhà ga T2 có 144 quầy, bao gồm 48 quầy mới vừa được đưa vào khai thác từ dự án mở rộng. Sân bay cũng bố trí 16 băng tải hành lý và 122 vị trí đỗ máy bay.

Tại các khu vực soi chiếu, nhân sự và máy quét an ninh sẽ được mở tối đa công suất. Hệ thống thu phí tự động không dừng cũng được áp dụng tại tất cả các làn ra/vào nhằm tránh ùn ứ giao thông giờ cao điểm.

Các đơn vị mặt đất được yêu cầu đảm bảo thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn, còn các hãng xe phải bố trí đủ phương tiện kể cả đêm muộn hay sáng sớm.

Đại diện sân bay khuyến cáo việc áp dụng an ninh cấp độ 1 sẽ khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn ngày thường, đồng thời tỷ lệ kiểm tra trực quan ngẫu nhiên với hành khách và hành lý xách tay cũng tăng lên đáng kể. Do đó, người dân cần chủ động có mặt tại sân bay trước ít nhất 2 tiếng với chuyến bay nội địa và 3 tiếng với chuyến bay quốc tế.

Để tiết kiệm thời gian, hành khách nên làm thủ tục trực tuyến (check-in online) hoặc sử dụng sinh trắc học toàn trình qua ứng dụng VNeID. Đặc biệt, vì lý do an toàn tuyệt đối, sân bay lưu ý hành khách tự bảo quản đồ cá nhân, tuyệt đối không trông giữ hay cầm hộ hành lý cho người lạ, và báo ngay cho nhân viên nếu phát hiện đồ vật vô chủ.