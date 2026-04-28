20 giây Ánh Viên 'thả mình' giữa đàn cá mập ở Maldives

Đoạn video hơn 20 giây ghi lại trải nghiệm lặn biển của Ánh Viên tại Maldives, nơi cô lặn ngắm san hô và "thả mình" giữa đàn cá mập.

Tối 27/4, Ánh Viên đăng tải video hơn 20 giây ghi lại buổi lặn ngắm đại dương tại Maldives sau khi cô kết thúc giải bơi biển Oceanman Maldives 2026. Mở đầu là cảnh dải cát trắng kéo dài ra biển, bao quanh bởi làn nước xanh - vốn là hình ảnh đặc trưng tại Maldives. Nữ vận động viên tham gia lặn ngắm san hô, xung quanh là các đàn cá nhỏ bơi theo nhóm.

Điểm nhấn là khoảnh khắc "tiểu tiên cá" của Việt Nam tiếp cận đàn cá mập. Hàng chục cá mập bơi xung quanh ở khoảng cách gần, trong khi cô giữ tư thế thả nổi, bình tĩnh giữa dòng nước

Từ các góc quay dưới nước, cá mập xuất hiện với mật độ dày hơn, di chuyển theo nhiều hướng. Chúng xen lẫn với nhiều loài cá, rùa, sinh vật biển khác tạo nên bức tranh sinh động của hệ sinh thái biển. Điều kiện nước lặng giúp quan sát rõ chuyển động của sinh vật biển.

Maldives được tạo nên bởi khoảng 1.200 hòn đảo trên Ấn Độ Dương, trong đó khoảng 200 đảo có người sinh sống. Thủ đô Malé tập trung đông dân cư nhất, với hơn 100.000 người, trong khi phần lớn các đảo còn lại phục vụ du lịch.

Với khoảng 99% diện tích là biển, Maldives sở hữu hệ sinh thái đa dạng với hơn 2.000 loài cá và hơn 5.000 rạn san hô, với một số loài như cá đuối gai độc, hải quỳ, sứa, cá mập. Khu dự trữ sinh quyển Baa Atoll được UNESCO công nhận năm 2011, là nơi sinh sống của nhiều loài quý hiếm.

Nhiếp ảnh gia Việt và thành viên trong đoàn bị "bao vây" bởi đàn cá mập ở biển Maldives. Ảnh: Trần Thanh Tâm.

Maldives là một trong những điểm lặn biển tốt nhất trên thế giới. Chỉ cần lặn cách bờ vài m, du khách có thể bơi cùng những loài sinh vật nhiều màu sắc và khám phá san hô qua kính.

Lặn biển ngắm cá mập là một trong những trải nghiệm du lịch phổ biến ở Maldives. Các loài cá mập thường gặp là cá mập nhám (Nurse Shark) và cá mập voi (Whale Shark). Dù có kích thước lớn, chúng được đánh giá khá hiền, ít gây nguy hiểm, cho phép du khách tiếp cận và bơi cùng.

Tại giải Oceanman Maldives 2026 diễn ra ngày 10-11/4, Ánh Viên thi đấu ở các nội dung 10 km, 2 km và tiếp sức. Cô giành chức vô địch 10 km nữ, đứng đầu cự ly 2 km, dẫn đầu nhóm tuổi 30-39 và cùng đồng đội nữ giành vị trí số một.

Ở nội dung 10 km, Ánh Viên gây chú ý khi về đích với thời gian 2 giờ 30 phút 22 giây, ngang với vận động viên nam dẫn đầu, cho thấy thể lực và chiến thuật thi đấu vượt trội.

Nguyễn Thị Ánh Viên, 30 tuổi, là vận động viên bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam với 25 huy chương vàng SEA Games, cùng nhiều huy chương châu lục và quốc tế. Sau khi giải nghệ năm 2022, cô chuyển sang huấn luyện, điều hành trung tâm đào tạo bơi và chia sẻ các nội dung hướng dẫn miễn phí trên mạng xã hội.

Cuối năm ngoái, cô hoàn thành chương trình cao học tại trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, hỗ trợ em trai Nguyễn Quang Thuấn trong sự nghiệp thi đấu. Hiện cô mang quân hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, nữ kình ngư chia sẻ các nội dung hướng dẫn bơi miễn phí thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.