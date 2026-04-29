Onsen tại gia – chuẩn sống mới của giới tinh hoa Việt

"Một lần tắm onsen sẽ trẻ lại 3 năm” là câu nói nổi tiếng của người Nhật, minh chứng cho niềm tin bất diệt vào sức mạnh diệu kỳ của nghệ thuật tắm khoáng onsen.

Khoáng nóng – vì sao trở thành “thương hiệu vùng” của Nhật Bản?

Tại Nhật Bản, onsen không chỉ là một hình thức thư giãn, mà đã trở thành một phần của cấu trúc văn hóa – y học – kinh tế. Câu nói “một lần tắm onsen trẻ lại ba năm” phản ánh niềm tin lâu đời của người Nhật vào giá trị trị liệu của khoáng nóng – yếu tố nền tảng giúp hình thành nên các “thương hiệu vùng” như Hakone hay Beppu.

TS. Agishi - người đã dành nhiều năm nghiên cứu về onsen chỉ ra rằng việc ngâm mình trong nước khoáng ở nhiệt độ tối thiểu 37°C giúp giãn mạch, cải thiện tuần hoàn máu và tăng khả năng vận chuyển oxy đến các tế bào. Đồng thời, liệu pháp này còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ giảm đau cơ – xương – khớp. Nhiệt trị liệu cũng kích hoạt các phản ứng hỗ trợ chống viêm và thúc đẩy quá trình chuyển hóa, trong khi các khoáng chất góp phần tái tạo làn da. Chính vì vậy, onsen được người Nhật gọi là “dòng nước của tuổi trẻ”.

Bên cạnh đó, onsen còn tạo ra tác động rõ rệt ở cấp độ cộng đồng. Dữ liệu tại các tỉnh có mật độ suối khoáng cao như Oita hay Kagoshima cho thấy cư dân tại đây có tuổi thọ khỏe mạnh cao hơn mức trung bình. Đặc biệt, nguồn nước giàu natri clorua được ghi nhận có tác dụng cải thiện huyết áp, tăng số năm sống khỏe sau tuổi 65 – một yếu tố quan trọng trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh.

Chính sự kết hợp giữa giá trị trị liệu và thói quen sử dụng thường xuyên đã giúp onsen vượt ra khỏi phạm vi du lịch để trở thành nền tảng phát triển kinh tế địa phương. Khi người dân và du khách quay lại nhiều lần, dòng khách được duy trì ổn định quanh năm, tạo điều kiện để dịch vụ, thương mại và bất động sản cùng phát triển.

Từ một tài nguyên tự nhiên, khoáng nóng tại Nhật Bản đã được nâng tầm thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh – nơi giá trị không chỉ nằm ở nguồn nước, mà ở cách nó được tích hợp vào đời sống, tạo nên sức hút bền vững và định hình thương hiệu vùng qua nhiều thế hệ.

Sức hấp dẫn của onsen tại gia: Khi trải nghiệm sống trở thành chuẩn mực của giới tinh hoa

Với những người từng sinh sống lâu năm tại các quốc gia phát triển, tiêu chuẩn về không gian sống không còn dừng ở tiện nghi, mà nằm ở khả năng phục hồi thể chất và tinh thần mỗi ngày. Anh Quân (53 tuổi), một Việt kiều có hơn 25 năm làm việc tại Nhật Bản, cho rằng giá trị cốt lõi của những kỳ nghỉ tại xứ sở hoa anh đào không nằm ở dịch vụ, mà ở trải nghiệm onsen riêng tư – nơi con người có thể tách khỏi áp lực thường nhật.

Mạch khoáng Radon tự nhiên với mức nhiệt hoàn hảo 37 - 53 độ C sẽ được cấp dẫn trực tiếp vào từng căn nhà tại Tokyu Retreat

Với giới tinh hoa, trải nghiệm onsen không đơn thuần là thư giãn, mà là cách chủ động đưa cơ thể về trạng thái cân bằng. Ngâm mình trong làn nước ấm, cảm nhận từng nhịp cơ thể thả lỏng giữa không gian tĩnh tại, đó không phải là một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn hạn, mà là một nhịp sống được lựa chọn. Điều từng chỉ xuất hiện trong những khu ryokan cao cấp tại Nhật Bản giờ đây đang trở thành thói quen thường nhật – nơi việc phục hồi không còn phụ thuộc vào những chuyến đi, mà diễn ra ngay trong chính ngôi nhà mình.

Khi tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam, anh Quân không đặt mục tiêu sở hữu thêm bất động sản, mà hướng đến một không gian có thể tái tạo trong đời sống hàng ngày. Quyết định sở hữu biệt thự tại Tokyu Retreat (Lynntimes Thanh Thủy, Phú Thọ) đến từ chính nhu cầu này.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở việc nguồn khoáng nóng Radon tự nhiên, với nhiệt độ ổn định từ 37–53°C, được dẫn trực tiếp vào từng căn biệt thự. Điều này cho phép chủ sở hữu sử dụng liệu pháp khoáng nóng mỗi ngày trong không gian riêng, thay vì phụ thuộc vào các khu dịch vụ công cộng. Với giới tinh hoa, đây không chỉ là tiện ích, mà là một dạng “hạ tầng sức khỏe cá nhân”.

Không gian sống tại đây cũng được định hình theo triết lý Nhật Bản – tối giản, tĩnh tại và đề cao trải nghiệm nội tại. Mỗi căn biệt thự được phát triển như một “home spa” khép kín với bể khoáng nóng bốn mùa, bể ngâm onsen và hệ thống xông hơi riêng, hướng tới một nhịp sống không gián đoạn: không cần di chuyển, không cần chờ đợi, không chia sẻ không gian.

Với lượng khách duy trì 35.000–40.000 lượt mỗi tháng với sự quản lý của Wyndham Hotels & Resorts theo tiêu chuẩn Mỹ, cùng hệ sinh thái dịch vụ đã hình thành, bất động sản không chỉ dừng ở giá trị sở hữu, mà bắt đầu tham gia vào chuỗi vận hành tạo dòng tiền. Thông qua chương trình ủy thác vận hành linh hoạt với chính sách chia sẻ doanh thu 50/50 và cho thuê lại tối thiểu 5 năm, chủ nhà vừa có đặc quyền lưu trú, vừa cùng chủ đầu tư kinh doanh sinh lời. Theo tính toán, các dòng biệt thự cao cấp tại đây có khả năng mang về mức thu nhập từ 70 - 115 triệu đồng mỗi tháng.

Trong bối cảnh mà giá trị của sự xa xỉ đang dịch chuyển từ vật chất sang trải nghiệm, những không gian sống có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên, riêng tư và bền vững đang dần trở thành lựa chọn của giới tinh hoa – không phải để có thêm, mà để sống khác đi.