Động thổ dự án nhà máy xử lý hàng triệu tấn rác chôn lấp tại Sóc Sơn

TPO - Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn giai đoạn 2 (mở rộng) tập trung xử lý hàng triệu tấn rác đã chôn lấp nhiều năm, hoàn trả quỹ đất sạch cho thành phố.

Ngày 29/4/2026, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (xã Trung Giã, Hà Nội).

Dự án được đánh giá là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận xử lý chất thải của Thủ đô, từ “xử lý rác” sang tái tạo giá trị, từng bước biến áp lực môi trường thành nguồn lực phát triển.

Theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND TP Hà Nội, dự án được điều chỉnh đầu tư theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 (mở rộng) tập trung xử lý khối lượng rác thải đã chôn lấp nhiều năm – vấn đề tồn lưu lớn của thành phố.

Các đại biểu thực hiện lễ động thổ dự án

Việc mở rộng không chỉ nhằm xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng mà còn hướng tới cải tạo, phục hồi quỹ đất sau xử lý, tạo điều kiện tái sử dụng cho các công trình công cộng, hạ tầng xã hội và không gian phát triển đô thị.

Trước đó, giai đoạn 1 của nhà máy đã vận hành với công suất khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện 90MW. Ở giai đoạn 2, dự án dự kiến xử lý khoảng 1.600 tấn rác chôn lấp/ngày đêm, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý IV/2027.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.999 tỉ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỉ đồng. Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý chất thải của Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Lưu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, việc vận hành hiệu quả Nhà máy điện rác Sóc Sơn thời gian qua đã góp phần giảm đáng kể lượng rác phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, nhà máy cũng đóng góp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Lưu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ động thổ

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, giai đoạn mở rộng với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn rác/ngày đêm, tập trung vào rác chôn lấp, thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý triệt để các vấn đề môi trường.

“Đây không chỉ là dự án xử lý chất thải mà còn là dự án cải tạo môi trường, phục vụ trực tiếp đời sống người dân”, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Trước đó vào lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn giai đoạn 1, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, số rác đã chôn tại bãi rác Nam Sơn hàng chục triệu tấn đang được chôn lấp, "chất cao như núi". "Sau 5-7 năm chúng ta sẽ có khuôn viên 500ha làm công viên, khu sinh thái, thể thao để phục vụ cho cộng đồng, cho người dân", lãnh đạo thành phố yêu cầu.

