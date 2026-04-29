Cửa ngõ Hà Nội 'nghẹt thở', dòng người nhích từng mét rời Thủ đô nghỉ lễ 30/4

TPO - Chiều 29/4 – ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Hà Nội đồng loạt quá tải. Dòng người lỉnh kỉnh hành lý, chen chúc rời thành phố, nhiều nơi phương tiện chỉ có thể nhích từng mét.
Tại trục Võ Văn Kiệt, đoạn gần sân bay Nội Bài, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, chủ yếu là xe cá nhân và xe khách chở người đi lại dịp lễ.
Trên đường Khuất Duy Tiến, dòng xe nối đuôi kéo dài, người dân kiên nhẫn nhích từng mét rời thành phố.
Hành lý chất cao, ba lô, túi xách, quà cáp… theo chân người dân về quê hoặc đi du lịch. Không khí vội vã, tất bật bao trùm nhiều tuyến phố.
Khoảng 17h, các tuyến Đỗ Mười – Ngọc Hồi tiếp tục ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc, ôtô xếp kín tất cả các làn đường.