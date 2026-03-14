Theo dõi Báo Tiền phong trên

Vụ vay 249 tỷ đồng trái quy định: Em trai đang trốn truy nã của bà Hứa Thị Phấn liên quan ra sao?

Tân Châu
TPO - Quá trình triển khai dự án khu dân cư tại Khu 13D – Khu đô thị mới Nam TPHCM (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ), em trai bà Hứa Thị Phấn là Hứa Xường giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành và tham gia các hoạt động liên quan đến huy động vốn của doanh nghiệp thực hiện dự án.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 1/4 đến 9/4, TAND TPHCM sẽ xét xử vụ vay 249 tỷ đồng trái quy định. Trong 9 bị cáo, có em trai bà Hứa Thị Phấn là bị cáo Hứa Xường (SN 1952, tại Đồng Tháp, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ).

Bà Hứa Thị Phấn trong một lần tham gia phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho hay, Hứa Xường đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được Hứa Xường đang ở đâu, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tiến hành lập biên bản vận động đối tượng ra đầu thú đối với gia đình bị cáo; chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can; trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của Hứa Xường trên các tài liệu.

Cáo trạng cũng nêu rằng, do đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền của bị can; trường hợp không ra đầu thú, Hứa Xường bị truy tố, xét xử vắng mặt theo Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTCTANDTC ngày 1/7/2025 để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Sai phạm của Hứa Xường trong vụ án được xác định, trong quá trình triển khai dự án khu dân cư tại Khu 13D – Khu đô thị mới Nam TPHCM (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ), bị cáo giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành và tham gia các hoạt động liên quan đến huy động vốn của doanh nghiệp thực hiện dự án.

Dù dự án chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để triển khai việc kinh doanh, chuyển nhượng, Hứa Xường vẫn cùng các bị cáo khác bàn bạc, thống nhất việc tìm kiếm nguồn vốn từ các cá nhân bên ngoài với danh nghĩa hợp tác đầu tư hoặc góp vốn vào dự án.

Trong quá trình này, các bị cáo đã đưa ra nhiều thông tin không đúng thực tế về tình trạng pháp lý, tiến độ triển khai cũng như khả năng sinh lợi của dự án nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư.

Cáo trạng cho rằng Hứa Xường đã tham gia trực tiếp vào việc trao đổi, thỏa thuận với các nhà đầu tư, ký kết hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến việc huy động vốn. Tin tưởng vào thông tin được giới thiệu, nhiều cá nhân đã chuyển tiền hoặc ký các thỏa thuận góp vốn để tham gia dự án.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm bị cáo, trong đó có Hứa Xường, không sử dụng nguồn tiền đúng mục đích như cam kết mà sử dụng cho nhiều hoạt động khác của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nhóm điều hành. Hành vi này khiến các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như thỏa thuận, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng kết luận Hứa Xường đã cùng các đồng phạm thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân. Do đó, Hứa Xường bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt áp dụng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Cáo trạng cũng cho biết, Hứa Xường có 3 người con, trong đó Hứa Thị Bích Hạnh (1982) là người con lớn nhất cũng đang là bị cáo chung vụ án.

Bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh nguyên là Thành viên Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ. Bị cáo Hạnh vào ngày 31/5/2018 bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 5 năm, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tân Châu
#Hứa Thị Phấn #Hứa Xường #Hứa Thị Bích Hạnh #Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ #Truy nã #Xét xử vắng mặt

