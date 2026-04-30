Sức khỏe

Đau khi đứng làm việc, nguy cơ bị cắt cụt chân vì hội chứng May-Thurner

Vân Sơn

TPO - Nhiều năm đứng làm việc liên tục, chịu đựng cảm giác đau thắt lưng, mỏi chân và nghĩ chỉ là bệnh nghề nghiệp, một nữ công nhân chế biến hải sản không ngờ mắc bệnh mạch máu nguy hiểm. Khi nhập viện, chị đối mặt nguy cơ phải cắt bỏ chân vì hội chứng May-Thurner.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, nữ bệnh nhân P.T.N.A. (43 tuổi, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ). nhập viện trong tình trạng chân trái sưng to, đau nhức kéo dài.

Theo khai thác bệnh sử, chị A. làm công nhân chế biến hải sản, phải đứng liên tục 9–10 tiếng mỗi ngày. Trong suốt thời gian dài, chị thường xuyên bị đau thắt lưng, cảm giác nặng mỏi lan xuống chân trái. Cho rằng đây chỉ là hệ quả của công việc nên chị đã không đi khám.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ can thiệp cho người bệnh

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, chân trái của chị A. bất ngờ sưng to bất thường, tình trạng đau đớn tăng dần khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Tại một cơ sở y tế địa phương, chị được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và điều trị bằng thuốc kháng đông. Tuy nhiên, sau gần hai tuần, tình trạng sưng đau không cải thiện mà còn diễn tiến nặng hơn, huyết khối có dấu hiệu lan rộng.

Khi đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân được siêu âm Doppler và chụp cắt lớp vi tính. Trên hình ảnh kiểm tra, các bác sĩ xác định đây không chỉ là một ca huyết khối tĩnh mạch sâu đơn thuần mà có liên quan đến hội chứng May-Thurner – một bất thường mạch máu ít được chú ý nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

BS-CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu tạng ngoại biên của bệnh viện cho biết, hội chứng May-Thurner xảy ra khi động mạch chậu phải chèn ép lên tĩnh mạch chậu trái trong thời gian dài, khiến dòng máu từ chân trái về tim bị cản trở, từ đó hình thành huyết khối.

“Đây là nguyên nhân sâu xa gây ra huyết khối của bệnh nhân. Nếu chỉ điều trị bằng thuốc chống đông mà không xử lý nguyên nhân chèn ép thì rất khó giải quyết triệt để, nguy cơ tái phát hoặc tiến triển nặng là rất lớn” - bác sĩ Tuấn cho hay.

Sau can thiệp sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Theo bác sĩ Tuấn, tình trạng của bệnh nhân rất nặng và phức tạp, huyết khối lan từ tĩnh mạch đùi nông đến tĩnh mạch chậu ngoài, chậu chung. Sau hội chẩn, ê-kíp bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch bằng phương pháp hút huyết khối cơ học.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 60 phút. Các bác sĩ đã loại bỏ lượng lớn huyết khối, đồng thời nong bóng và đặt stent tại vị trí chèn ép để tái lập dòng chảy tĩnh mạch. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng đông nhằm ngăn nguy cơ tái tạo huyết khối.

Chỉ sau 4 ngày, tình trạng của người bệnh đã cải thiện rõ rệt, chân trái gần như trở lại bình thường.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, nhiều người dễ nhầm triệu chứng huyết khối tĩnh mạch sâu với đau mỏi do lao động hoặc bệnh xương khớp. Những dấu hiệu như đau mỏi kéo dài, nặng chân, sưng một bên chi dưới, đặc biệt xuất hiện đột ngột, có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm.

BS-CKII Ngô Minh Tuấn cho biết, nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân, huyết khối có thể tiến triển nặng, gây phù chân kéo dài, biến đổi màu da, loét chi, thậm chí phải đoạn chi. Nguy hiểm hơn, cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây thuyên tắc động mạch phổi, đe dọa tính mạng.

BS Tuấn khuyến cáo: “Điều quan trọng không chỉ là xử lý cục máu đông mà phải điều trị tận gốc nguyên nhân. Người dân khi có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở có chuyên sâu về mạch máu để được chẩn đoán chính xác, tránh để lại hậu quả nghiêm trọng”.

