Vụ giết người dã man tại quán ăn ở TPHCM: Đại diện bị hại kháng cáo toàn bộ bản án

TPO - Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên chưa đúng người, đúng tội, đại diện bị hại trong vụ án đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Ngày 29/4, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bà Nguyễn Thị Thanh L. (đại diện bị hại) trong vụ án giết người, do bị cáo Lục Hoa An cùng 10 bị cáo khác thực hiện.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 17/4.

Theo kháng cáo, bị hại cho rằng phần trách nhiệm hình sự chưa được đánh giá đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ của vụ án, dẫn đến việc xác định chưa đúng người, đúng tội. Về trách nhiệm dân sự, quyền lợi của bị hại chưa được đảm bảo nên đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Trước đó vào ngày 17/4, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt các bị cáo Lục Hoa An và Phạm Kim Thành mức án tử hình về tội “Giết người”.

Các bị cáo Phạm Văn Thông bị tuyên phạt 11 năm tù, Phạm Anh Hùng Dũng 12 năm tù và Vàng Công Phúc 8 năm tù, cùng về tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 20 đến 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo An và các đồng phạm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 500 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, khoảng 0h ngày 18/11/2024, Phạm Văn Thông, Lục Hoa An (cùng 54 tuổi, ngụ TPHCM) và Vàng Công Phúc (41 tuổi) đến một quán ăn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 (cũ) để ăn uống.

Tại đây, Thông gọi điện cho anh Nguyễn Huy H. đến quán nhằm giải quyết mâu thuẫn. Lo sợ xảy ra xô xát, Phúc gọi thêm Phạm Kim Thành (54 tuổi) đến hỗ trợ.

Không thấy anh H. xuất hiện, An nhờ Thành chở đi tìm nhưng không gặp nên cả hai quay lại quán. Khi quay lại, An thấy Thông và anh H. đang xảy ra cự cãi. Do trước đó giữa mình và anh H. đã có mâu thuẫn, An rút hai con dao mang theo trong người. Anh H. cũng rút một cây kéo chống trả và đâm trúng An.

Ngay sau đó, Thành và Phạm Anh Hùng Dũng (35 tuổi) xông vào đánh anh H. làm nạn nhân ngã xuống đường. Khi anh H. đã ngã, An và Thành tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và đầu. Dũng giật cây kéo từ tay anh H. và tiếp tục tấn công vào vùng mặt, trong khi Thông dùng chân đá vào người nạn nhân.

Hậu quả: Anh Nguyễn Huy H. tử vong do sốc mất máu cấp với các vết thương xuyên thủng tim và hai phổi.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày 17/4 vừa qua, các bị cáo An, Thành cùng đồng phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu.