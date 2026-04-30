Nữ quái ở Phú Thọ lừa đảo 18 tỷ đồng sa lưới sau 5 năm lẩn trốn

TPO - Sau gần 5 năm lần theo dấu vết, lực lượng công an đã bắt giữ Hà Thị Ban (trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đối tượng truy nã quốc tế về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ban bị xác định đã dùng vỏ bọc “cán bộ” để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, ngày 25/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế Hà Thị Ban (SN 1980, còn gọi là Trần Thu Hà, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ). Ban từng công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Hà Thị Ban bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh qua sân bay Nội Bài

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, Hà Thị Ban giới thiệu mình là cán bộ làm việc tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Đà Bắc, có mối quan hệ với một số cán bộ quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc. Đối tượng đưa ra thông tin nắm rõ các thửa đất trên địa bàn, có thể lo việc liên hệ, thỏa thuận mua bán và hoàn tất thủ tục pháp lý đến khi sang tên.

Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Ban để nhờ mua đất, góp vốn đầu tư hoặc cho vay. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định đối tượng không tìm mua đất hoặc có tìm nhưng không làm việc với chủ đất; không thỏa thuận được giá và tiền đặt cọc như đã đưa ra... Tổng số tiền các bị hại giao cho đối tượng là hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 23/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình (nay là Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Ban về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do lo sợ bị xử lý, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình xác minh cho thấy, Hà Thị Ban xuất cảnh khỏi Việt Nam ngày 19/3/2022 qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đi Thái Lan. Ngày 25/3/2022, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị truy nã quốc tế và xác lập chuyên án truy xét. Đến tháng 4/2024, đối tượng tiếp tục bỏ trốn sang Lào qua đường tiểu ngạch.

Sau thời gian dài truy tìm, đến tháng 4/2026, lực lượng chức năng phát hiện nguồn tin đối tượng sẽ trở về Việt Nam. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án bắt giữ. Khi Hà Thị Ban vừa nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, các lực lượng đã khống chế, bắt giữ thành công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.