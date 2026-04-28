Hơn 200 suất quà đến với người dân vùng rốn lũ biên giới Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Hơn 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quạt điện và tiền mặt được trao tận tay các hộ dân xã Mỹ Lý (Nghệ An) không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để bà con từng bước ổn định cuộc sống sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Video Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại An Thành Phát phối hợp với Báo Tiền Phong trao 200 suất quà cho các hộ dân vùng "rốn lũ" xã Mỹ Lý (Nghệ An).

Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại An Thành Phát phối hợp với Báo Tiền Phong cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trao quà cho 200 hộ dân thuộc 5 bản Xiềng Tắm, Yên Hòa, Hòa Lý, Xốp Tụ, Xằng Trên (xã Mỹ Lý) - địa bàn được xem là rốn lũ, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Tại chương trình, 200 suất quà đã được trao tận tay người dân. Trong đó, mỗi suất quà gồm một túi an sinh, một quạt điện và 500.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị là gần 350 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhiều hộ dân vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau lũ.

Trong bối cảnh đó, những phần quà hỗ trợ kịp thời đã góp phần giúp người dân vơi bớt áp lực cuộc sống.

Theo chính quyền địa phương, các đợt lũ trong năm 2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề, khiến hơn 200 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và trên 220 nhà khác bị hư hỏng. Sau thiên tai, cuộc sống của người dân rơi vào muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Chia sẻ tại buổi trao quà, bà Trần Thị Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại An Thành Phát chia sẻ: “Hằng năm, công ty luôn dành một phần nguồn lực để tổ chức các hoạt động vì cộng đồng. Khi nghe tin người dân xã Mỹ Lý chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt, chúng tôi đã trăn trở rất nhiều. Vì vậy, năm nay, công ty quyết định dành một phần lợi nhuận để thực hiện chuyến đi này, mong muốn góp chút tấm lòng, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai, ổn định cuộc sống”.

Ông Vi Đình Hợi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Lý chia sẻ: “Trong hoàn cảnh mất mát nhiều, những phần quà cùng sự sẻ chia, động viên kịp thời từ các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện có ý nghĩa rất lớn. Không chỉ giúp bà con vơi bớt gánh nặng trước mắt, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để người dân từng bước vượt qua mất mát, ổn định và gây dựng lại cuộc sống”.

Ngọc Tú
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe