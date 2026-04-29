Người dân mang cả cá chết đến họp về nhiễm mặn nghi do bơm cát làm sân bay Cà Mau

TPO - Mang theo những con cá vừa chết đến cuộc họp dân, người dân ở phường Tân Thành (Cà Mau) mong chính quyền sớm làm rõ nguyên nhân nguồn nước bị nhiễm mặn có phải do nhà thầu bơm cát thi công sân bay Cà Mau hay không.

Sáng 29/4, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) tổ chức họp với người dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi, nghi do ảnh hưởng từ việc thi công Dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Bà Huỳnh Thị Lệ mang cá vừa chết trong ao nuôi tới cuộc họp với xã.

Tại cuộc họp, người dân khóm 4 (phường Tân Thành) phản ánh, tình trạng cá nuôi chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị nhiễm mặn trong quá trình bơm cát thi công sân bay Cà Mau.

Ông Đặng Văn Năm (khóm 4) cho biết, ông nuôi cá chình và cá bống tượng, thời gian qua nước trong ao nhiễm mặn, làm cá chết dần, tới nay gần 60% lượng cá đã chết. “Trong ao hiện chỉ còn khoảng 40% số lượng cá, đang cố gắng cứu vãn. Cá chết diễn ra trong thời gian dài, nay mới kiểm tra làm sao xác định được mức thiệt hại?”, ông Năm đặt câu hỏi.

Cùng chung bức xúc, bà Huỳnh Thị Lệ (cùng khóm 4) mang cả cá bống tượng vừa chết tới cuộc họp để chứng minh. “Gia đình tôi đã đầu tư gần 2 tỷ đồng vào ao cá 2ha, nay cá chết hàng loạt. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, không biết lấy gì để tái sản xuất và ổn định cuộc sống”, bà Lệ nói. Bà kiến nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp thỏa đáng hỗ trợ người dân.

Cũng tại cuộc họp, anh Nguyễn Hoàng Ân đặt vấn đề về việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, yêu cầu công khai kết quả phân tích chất lượng nước tại khu vực quanh dự án sân bay.

Trả lời người dân, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, đã lấy mẫu nước trong khu vực xét nghiệm, bước đầu ghi nhận độ mặn khá cao. “Chúng tôi đang so sánh lại với chất lượng nước mặt, đồng thời rà soát, đối chiếu với quy chuẩn đối với nước nuôi trồng thuỷ sản, sau đó sẽ thông tin chính thức với bà con”, vị đại diện này chia sẻ.

Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho biết, chính quyền địa phương đã bước đầu nắm được tình hình thiệt hại của người dân. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể mức độ tổn thất cần theo quy trình.

“Trong ngày 4/5 tới, các đơn vị liên quan, đơn vị thi công cùng chính quyền phường sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế, ghi nhận mức độ thiệt hại. Sau đó, sẽ đối chiếu với các quy định hiện hành để đề xuất hướng giải quyết”, ông Giang nói.

Ông Đặng Văn Năm phản ánh cá trong ao nuôi của ông đã chết khoảng 60%.

Ngành chức năng Cà Mau và lãnh đạo phường Tân Thành họp các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng từ dự án sân bay Cà Mau.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, Dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đang được thi công. Thời gian qua, người dân khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành) kế bên công trường sân bay phản ánh tình trạng nước bị nhiễm mặn dẫn tới cây trồng, vật nuôi bị chết. Người dân nghi ngờ nhà thầu thi công sân bay dùng nước nhiễm mặn để bơm cát san lấp công trình, sau đó nước mặn chảy ra khu vực sản xuất của các hộ dân kế bên.

Do thời điểm này mùa khô hạn, nước sông, kênh rạch xung quanh độ mặn cao, người dân không thể lấy nước để rửa mặn, tái sản xuất, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của các hộ dân.