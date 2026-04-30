Ngày đầu thông xe, tài xế lúng túng khi chọn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Văn Quân

TPO - Sáng 30/4, ngày đầu thông xe hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhiều tài xế phản ánh những bất cập trong công tác tổ chức khai thác, hệ thống chỉ dẫn giao thông chưa hoàn thiện... khiến không ít "bác tài" lúng túng, đi nhầm đường, mất thời gian di chuyển...

Sáng 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, ghi nhận của phóng viên cho thấy tình hình giao thông theo hướng từ Đồng Nai, trung tâm TPHCM đi biển Vũng Tàu thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn ứ hay kẹt xe như lo ngại trước đó.

Clip: Ngày đầu thông xe cao tốc có chiều dài hơn 37km Biên Hòa- Vũng Tàu.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận lợi về lưu lượng phương tiện, nhiều người dân phản ánh bất cập trong công tác tổ chức khai thác, hệ thống chỉ dẫn giao thông chưa hoàn thiện khiến không ít tài xế lúng túng, đi nhầm đường, mất thời gian di chuyển.

Anh Trung Hậu (ngụ Đồng Nai) chia sẻ, sáng cùng ngày anh đưa gia đình từ Biên Hòa đi nghỉ lễ tại Vũng Tàu. Ban đầu, anh dự định đi theo tuyến quốc lộ 51 quen thuộc. Tuy nhiên, khi nghe thông tin tối 29/4 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được thông xe, anh quyết định chuyển hướng để trải nghiệm.

“Đường cao tốc mới rất êm, chạy thuận lợi nhưng việc tìm lối vào và lối ra lại khá khó khăn do thiếu biển chỉ dẫn rõ ràng khiến tôi phải dò đường, mất nhiều thời gian hơn dự tính”, anh Hậu cho biết, đồng thời kỳ vọng đoạn đầu tuyến tại Biên Hòa sớm hoàn thiện để người dân Đồng Nai có thể di chuyển nhanh chóng, thuận tiện hơn đến Vũng Tàu và các địa phương lân cận.

Sơ đồ lối ra - vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thuộc địa phận TP Đồng Nai

Cùng quan điểm, anh Ngọc Bình (ngụ TPHCM) cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm bổ sung hệ thống biển báo, đặc biệt tại các nút giao quan trọng như khu vực ngã ba Nhơn Trạch, quốc lộ 51 và các lối ra hướng về Vũng Tàu. Theo anh, việc hoàn thiện chỉ dẫn giao thông sẽ giúp người dân dễ dàng lưu thông, tránh tình trạng lúng túng khi lựa chọn lộ trình.

Thực tế cho thấy, dù hạ tầng giao thông đang từng bước được cải thiện, nhưng việc đồng bộ hóa hệ thống tổ chức khai thác và chỉ dẫn vẫn là yếu tố quan trọng, cần được hoàn thiện kịp thời để phát huy tối đa hiệu quả của các tuyến đường mới.

Trước đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe đợt 1, đưa vào khai thác hơn 37km qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM (dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3).

Giai đoạn đầu, các phương tiện được lưu thông với vận tốc tối đa là 80km/h và tối thiểu là 60km/h, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 trong dịp lễ. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Sơ đồ lối ra vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thuộc địa phận TP HCM

Đoạn tuyến được đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km 16+000, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khu vực nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận Long Thành, Đồng Nai). Điểm cuối tại Km 53+700, giao với quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TPHCM).

Về quy mô, đoạn tuyến có từ 4 - 6 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao tạm Bưng Môn (Km 16+000) đến nút giao Tân Hiệp (Km 29+300) được bố trí 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn từ nút giao Tân Hiệp đến nút giao quốc lộ 56 khai thác 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trong giai đoạn vận hành ban đầu, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Tuy nhiên, tại Km 18+140 theo hướng Vũng Tàu - Biên Hòa có bố trí một trạm đầu vào nhằm ghi nhận phương tiện, phục vụ việc tính phí cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sơ đồ dự án Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu với nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành

Song song với việc thông xe, phương án tổ chức giao thông cũng được xây dựng chi tiết. Ở hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 51 hoặc từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1km, sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km 16+275.

Ở chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TPHCM, Dầu Giây hoặc Biên Hòa, xe có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 (Km 53+700) hoặc nút giao ĐT992 (Km 43+800). Khi di chuyển đến Km 17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm TPHCM.

Trong đợt khai thác này, toàn tuyến đưa vào sử dụng 2 nút giao hoàn chỉnh gồm nút giao quốc lộ 56 và nút giao ĐT992, cùng với một phần nút giao Long Thành kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe