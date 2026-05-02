Iran gửi đề xuất hoà bình sửa đổi qua Pakistan

TPO - Iran đã chuyển đề xuất hòa bình mới nhất tới Mỹ thông qua Pakistan, trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tuần. Tuy nhiên, bất đồng về chương trình hạt nhân và kiểm soát eo biển Hormuz tiếp tục là rào cản lớn, khiến triển vọng đàm phán vẫn rất mong manh.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA hôm thứ Sáu (1/5) đưa tin, Tehran đã đưa ra một đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ thông qua Pakistan, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên bị đóng băng bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần.

Theo IRNA, văn bản đề xuất đã được chuyển giao cho Islamabad vào tối thứ Năm (30/4).

Theo các nguồn tin, đây là nỗ lực mới nhất của Iran nhằm nối lại đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của đề xuất chưa được công bố, và những bất đồng cốt lõi giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Các cuộc đàm phán mong manh giữa Iran và Mỹ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nếu hai bên không giải quyết được các vấn đề cốt lõi, xung đột có nguy cơ kéo dài và bế tắc có thể ngày càng trầm trọng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ một đề xuất khác của Iran, trong đó Tehran đề nghị hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân để ưu tiên dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz và chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Hãng tin Axios hôm thứ Tư (29/4) đưa tin, Mỹ vẫn quan ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran, coi đây là vấn đề then chốt chưa thể tháo gỡ sau nhiều vòng thương lượng.

Bên cạnh đó, tương lai của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu vẫn là vấn đề chưa có lời giải đáp. Trong thông điệp được phát đi hôm 30/4, Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã tái khẳng định duy trì quyền kiểm soát với hành lang hàng hải quan trọng này, trong khi các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông phản đối mạnh mẽ lập trường này.

Ngoài ra, vấn đề liên quan đến các lực lượng ủy nhiệm, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran cũng vẫn chưa có lời giải, làm gia tăng nguy cơ đàm phán rơi vào bế tắc kéo dài.

