Siêu tàu sân bay USS Ford Mỹ trở về nước sau kỷ lục 300 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển

Quỳnh Như

TPO - Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford chuẩn bị rời Trung Đông để trở về căn cứ tại Virginia sau hơn 300 ngày được triển khai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

AP dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ rời Trung Đông trong những ngày tới và dự kiến cập cảng nhà tại bang Virginia vào giữa tháng 5, khép lại đợt triển khai kéo dài kỷ lục hơn 300 ngày.

Đợt điều động kéo dài gần 10 tháng của con tàu bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, khi rời căn cứ Hải quân Norfolk và hoạt động qua nhiều khu vực chiến lược, từ Địa Trung Hải, Caribe đến Trung Đông. Tàu đã tham gia các chiến dịch quân sự lớn, bao gồm chiến dịch liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các hoạt động trong cuộc xung đột với Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời Căn cứ Hải quân Norfolk vào tháng 6/2025. Ảnh: AP

Tuần trước, có thông tin cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush được triển khai đến Trung Đông để thay thế vai trò của USS Gerald R. Ford. Cùng với sự hiện diện của USS Abraham Lincoln, thời điểm đó khu vực có 3 tàu sân bay Mỹ cùng lúc hoạt động, mức cao hiếm thấy kể từ năm 2003.

Trong tháng này, USS Gerald R. Ford đã lập kỷ lục mới khi đạt 295 ngày liên tục trên biển, vượt qua mức 294 ngày của USS Abraham Lincoln vào năm 2020. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỷ lục thời Chiến tranh Lạnh của USS Midway với 332 ngày triển khai.

Việc triển khai dài ngày của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã làm dấy lên những lo ngại về áp lực đối với thủy thủ đoàn cũng như tình trạng kỹ thuật của tàu, đặc biệt sau sự cố hỏa hoạn khiến hàng trăm thủy thủ bị ảnh hưởng sinh hoạt, buộc tàu phải quay lại Địa Trung Hải để sửa chữa.

Phát biểu trong phiên điều trần hôm thứ Tư (29/4), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết việc gia hạn triển khai là kết quả của "những quyết định khó khăn" nhằm cân bằng giữa yêu cầu tác chiến và nhu cầu bảo trì, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Mỹ Latinh đòi hỏi nguồn lực liên tục.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu phi đội máy bay chiến đấu đầy đủ, gồm: Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng bao gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn khi đầy tải. Chiều dài của tàu là 333 mét, rộng 78 mét. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B, có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ.

AP
#USS Gerald R. Ford #tàu sân bay #Mỹ #Trung Đông #chiến dịch quân sự #hải quân #Iran

