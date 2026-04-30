Giải trí

Tung tích Triệu Vy

Minh Vũ

TPO - Triệu Vy thoắt ẩn thoắt hiện, rời xa giới giải trí và không thường chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội.

Ngày 30/4, Triệu Vy tham gia buổi họp lớp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bạn cùng khóa 96 của cô là những ngôi sao như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn. Trong ảnh, Triệu Vy mặc giản dị, thậm chí khó nhận ra cô từng là ngôi sao đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ.

Triệu Vy cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm với dòng trạng thái đơn giản: "30 năm - khóa 96 Khoa Biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

vy2.jpg
Triệu Vy chụp ảnh cùng các bạn và cô giáo chủ nhiệm của khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
vy1.jpg
Nữ diễn viên bị đánh giá là mất đi hào quang ngôi sao.

Triệu Vy từng là ngôi sao và niềm tự hào của Bắc Ảnh. Khi mới là sinh viên năm hai, Triệu Vy đã nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim Hoàn Châu cách cách. Nữ diễn viên một đêm thành sao, trở thành thần tượng quốc dân. Thậm chí, thư người hâm mộ gửi về cho cô còn chật kín một phòng ký túc xá.

Sau này, Triệu Vy liên tục có những thành công trên màn ảnh, trở thành ngôi sao hàng đầu. Cô cũng học lên thạc sĩ ngành Đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đáng tiếc, nữ diễn viên bất ngờ bị cấm sóng vào tháng 8/2021, từ đó chấm dứt con đường nghệ thuật.

Hiện tại, Triệu Vy dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Cô ít khi đăng bài trên tài khoản mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng không giữ gìn sắc vóc, cho thấy cô không có ý định quay lại ngành giải trí.

vy19.jpg
vy6.jpg
Triệu Vy từng là người nổi tiếng nhất trường.

Hồi tháng 3, bộ phim Không có tình yêu khác (No other love), do Triệu Vy thực hiện từ năm 2016, nay đổi tên thành Nọc của mật ngọt ra rạp nhưng không thành công. Tên của Triệu Vy bị loại bỏ hoàn toàn khỏi ê-kíp sản xuất. Nữ diễn viên cũng xuất hiện xem suất chiếu sớm. Cô đến với tư cách người hâm mộ điện ảnh đến ủng hộ bộ phim. Nhiều khán giả tiếc nuối vì Triệu Vy không thể đứng tên “đứa con tinh thần” của mình.

Mặt khác, những sự cố tài chính liên tiếp khiến các công ty của Triệu Vy sụp đổ theo dây chuyền, nữ diễn viên không còn khả năng trả nợ khi thua kiện.

Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội có tên Kim Dịch Tư Vấn cho rằng nữ diễn viên giấu giếm tài sản ở nước ngoài: "Triệu Vy thật ác, tài sản thì giấu hết ở nước ngoài, nợ nần lại để trong nước, còn định tách biệt trách nhiệm tài chính", người này cho rằng mình đã biết được cách Triệu Vy né tránh việc trả nợ và vẫn có thể sống thoải mái.

vy7.jpg
Hiện tại, cô sống một mình, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè.

Cô còn vướng tin liên quan đến đường dây buôn người sang Myanmar, tuy nhiên anh trai đã thay mặt nữ diễn viên phủ nhận, khẳng định kiện những đơn vị truyền thông, cá nhân bịa đặt để hạ bệ uy tín Triệu Vy.

#Triệu Vy #Huỳnh Hiểu Minh #Trần Khôn #Hoàn Châu Cách Cách #sao Hoa ngữ

