Chuyến bay đặc biệt của Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh trong ngày 30/4

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động khi có chuyến bay đặc biệt nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Khoảnh khắc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh "viết tiếp câu chuyện hòa bình" từ bầu trời. Nguồn: Nguyễn Văn Chung.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, một chuyến bay đặc biệt khởi hành từ Hà Nội đi TPHCM, trở thành không gian kết nối ký ức lịch sử với hiện tại.

Trên chuyến bay mang tên “Giai điệu tự hào”, âm nhạc và câu chuyện của những nhân chứng đã tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc cho hành khách.

Điểm nhấn của chuyến bay là sự xuất hiện của cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn - người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Đồng hành cùng ông là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh và đại diện thế hệ trẻ như phi công Mai Khanh.

Ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động khi có chuyến bay đặc biệt nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Khi máy bay đạt độ cao ổn định, khoang hành khách bất ngờ trở thành “sân khấu trên không”. Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình vang lên qua giọng hát Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang đến không khí lắng đọng.

Trong khoảnh khắc ấy, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn nhắc lại mốc son dân tộc: 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng 390 do ông chỉ huy đã húc tung cổng chính Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc chiến tranh khép lại, đất nước thống nhất. “Thời khắc đó đi vào lịch sử của dân tộc. chiến tranh khép lại, hòa bình mở ra”, ông nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà là lời nhắc nhở về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. “Thế hệ trẻ đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy bằng cách của mình”, anh nói.

Với ca sĩ Duyên Quỳnh, chuyến bay là trải nghiệm khó quên. Cô xúc động khi được gặp người lính năm xưa và trực tiếp cất tiếng hát trong không gian đặc biệt: “Những chia sẻ của chú khiến tôi càng trân quý hai chữ hòa bình và biết ơn thế hệ cha ông”.

Hành trình khép lại tại Dinh Độc Lập - nơi từng ghi dấu thời khắc lịch sử trưa 30/4/1975. Tại đây, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn một lần nữa hồi tưởng lại giây phút 10h45 năm ấy, khi cánh cổng sụp xuống, mở ra kỷ nguyên hòa bình cho dân tộc.

“Không sợ chết, chỉ sợ đất nước không thống nhất. Đó là nỗi lo của người lính cụ Hồ. Bất kể hành động nào, chúng tôi quyết tâm mang lại lợi ích cho dân tộc, chiến dịch Hồ Chí Minh. Cổng Dinh Độc lập đổ xuống, tôi không nghĩ mình là anh hùng, chỉ nghĩ hòa bình rồi, được về nhà rồi. Đó là niềm hạnh phúc, sung sướng nhất của người lính lúc bấy giờ”, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn chia sẻ.

Cũng trong cuộc gặp gỡ này, ông gửi gắm tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và thế hệ nghệ sĩ trẻ, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn giúp con người yêu đời hơn, phục vụ cho quê hương đất nước, nhiệm vụ của văn hóa nghệ thuật là kết nối các thế hệ.