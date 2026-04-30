Miếng bánh 500 tỷ đồng

TP - Tiếp nối mùa phim Tết với dư chấn gần 1.000 tỷ đồng, mùa lễ 30/4-1/5 năm nay tạo cục diện hiếm thấy của điện ảnh Việt: 5 phim nội ra rạp cùng ngày. Khi “miếng bánh” phòng vé quanh mốc 500 tỷ đồng không nở ra tương ứng, sự gia tăng số lượng không còn đồng nghĩa với cơ hội, mà kéo theo một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn.

Mùa phim lễ “quá tải”

Mùa lễ 30/4- 1/5 cũng là mùa vàng để các nhà sản xuất tranh thủ kiếm tiền từ khán giả. Đợt này, sự xuất hiện đồng loạt của Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng, Trùm sò và Heo năm móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vào ngày 24/4 không chỉ là một sự trùng hợp lịch phát hành, mà phản ánh bước chuyển trong tư duy của nhà sản xuất. Nếu như trước đây, các dự án có xu hướng né nhau để tránh va chạm, thì năm nay, việc Heo năm móng chủ động dời lịch từ 30/4 lên sớm để nhập cuộc cho thấy “máu liều” của các nhà sản xuất. Họ chấp nhận đối đầu trực diện để tranh giành lợi thế ngay từ đầu. Đây là điều mà ngay cả những mùa phim đông đúc trước đây cũng chưa từng đạt tới.

Ở góc độ tích cực, sự dồn dập này cho thấy lượng phim Việt đang gia tăng, thị trường trở nên sôi động và các nhà sản xuất sẵn sàng đầu tư vào những “mùa vàng” ngoài dịp Tết. Tuy nhiên, khi đặt vào cấu trúc thực tế của phòng vé, bức tranh lại không hoàn toàn thuận lợi.

Số lượng phim tăng lên nhưng dung lượng thị trường chưa có dấu hiệu mở rộng tương ứng, áp lực cạnh tranh gia tăng. Giả định “5 phim cùng đạt 100 tỷ đồng” nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng về mặt thực tiễn lại là kịch bản khó xảy ra. Để điều đó thành hiện thực, cần một sự đồng đều hiếm có về chất lượng, chiến lược phát hành và sức hút truyền thông, điều mà thị trường Việt chưa từng chứng kiến.

Thực tế hơn, mùa phim năm nay nhiều khả năng vẫn vận hành theo quy luật quen thuộc, một hoặc hai phim bứt lên (có thể là Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng), phần còn lại bị kéo giãn khoảng cách. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, khoảng cách đó được tạo ra nhanh hơn và quyết liệt hơn.

Bởi lẽ, yếu tố khan hiếm nhất của thị trường hiện tại không còn là suất chiếu hay số lượng rạp, mà là sự chú ý của khán giả. Chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước cho rằng rủi ro lớn nhất khi có nhiều phim Việt cùng lúc phát hành là sẽ có nguy cơ gây bội thực thông tin lẫn sự lựa chọn “rối não” dành cho khán giả đại chúng mỗi khi ra rạp.

Chuyên gia nhận định, phim Việt nào muốn thành công khi phát hành cũng đều phải hội tụ đủ các thành tố bao gồm chất lượng phim, chiến dịch truyền thông, số lượng rạp chiếu khi phát hành. Riêng với phim mùa lễ, điểm rơi về dư luận truyền thông trong tuần trước lễ chính là điểm then chốt quyết định về sự bùng nổ hoặc không của phim Việt khi ra rạp.

Điều này sẽ dẫn đến sức ảnh hưởng và tác động về doanh thu phòng vé trong tuần trước lễ (tuần cuối tháng 4) và tuần sau lễ (tuần đầu tháng 5), vốn dĩ là hai tuần cực kỳ quan trọng nhất với mỗi phim Việt mùa lễ này.

Giẫm chân tận dụng

từng cơ hội

Diễn biến thị trường phim Việt cho thấy rõ sự thay đổi. Hẹn em ngày nhật thực là trường hợp tiêu biểu khi giữ vị trí dẫn đầu phòng vé suốt 3 tuần liên tiếp, vượt mốc 100 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng dư địa doanh thu. Thành công của bộ phim không đến từ chiến dịch quảng bá áp đảo ngay từ đầu, mà từ phản hồi tích cực sau khi khởi chiếu, kéo theo làn sóng thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Quỹ đạo tăng trưởng của phim không đi theo mô hình “bùng nổ - hạ nhiệt”, mà theo dạng tích lũy, mỗi ngày thêm một lớp khán giả mới, mỗi phản hồi tích cực kéo theo một nhóm người xem khác. Chính cơ chế này giúp bộ phim kéo dài vòng đời ngoài rạp, trong khi nhiều dự án khác nhanh chóng hụt hơi chỉ sau một vài tuần đầu.

Hàng loạt phim Việt gần đây vượt mốc 100 tỷ đồng như Thỏ ơi, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng, Quỷ nhập tràng 2… đều cho thấy một điểm chung là hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ. Những bộ phim này không nhất thiết thắng ở điểm xuất phát (ngoại trừ tác phẩm của Trấn Thành), nhưng thắng ở khả năng duy trì sự quan tâm và tạo ra nhu cầu chia sẻ trong cộng đồng.

Điều đó cho thấy sự chuyển dịch doanh thu phòng vé không còn được kích hoạt đơn thuần bởi quảng bá, mà được nuôi dưỡng qua từng phản hồi của khán giả. Mỗi người xem sau khi rời rạp không chỉ mang theo cảm nhận cá nhân, mà còn trở thành một “điểm phát sóng”, góp phần lan truyền hoặc kìm hãm sức hút của bộ phim.

Cơ chế này vận hành rõ rệt nhất trong 48-72 giờ đầu sau khi công chiếu, giai đoạn mà các phản hồi ban đầu hình thành và lan rộng. Nếu phản ứng tích cực, bộ phim có thể tăng tốc doanh thu và mở rộng tệp khán giả. Ngược lại, nếu không tạo được tiếng vang, quá trình suy giảm cũng diễn ra rất nhanh, kéo theo việc mất suất chiếu và giảm hiện diện truyền thông.

Mùa lễ 30/4 năm 2025 từng ghi nhận tổng doanh thu khoảng 500 tỷ đồng, con số đủ lớn để tạo kỳ vọng. Nhưng bản chất của con số này lại mang tính tập trung cao. Lật mặt 8: Vòng tay nắng đạt hơn 231 tỷ đồng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu gần 249 tỷ đồng, và riêng hai phim này đã gần như “ăn trọn” thị phần. Sự bổ sung của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối giúp tổng doanh thu tăng cao nhưng cũng đồng thời cho thấy quy luật thị trường không chia đều cơ hội, mà luôn nghiêng về một vài cái tên dẫn đầu.

Trên thị trường quốc tế, những trường hợp như Top Gun: Maverick hay Everything Everywhere All at Once đã chứng minh rằng truyền miệng có thể kéo dài vòng đời phòng vé vượt xa dự đoán ban đầu.

Đặt vào mùa phim 30/4 năm nay, khi 5 phim cùng lúc cạnh tranh, truyền miệng không còn là lợi thế, mà là điều kiện sống còn. Khi truyền thông đạt đến trạng thái bão hòa và khán giả đứng trước quá nhiều lựa chọn, quyết định cuối cùng sẽ dựa vào sự đồng thuận của cộng đồng, những gì họ nghe được, thấy được và tin tưởng từ những người đi trước.

Cuộc đua phòng vé vì thế không còn là cuộc đua giữa các nhà sản xuất, mà trở thành cuộc đua giành lấy niềm tin của khán giả.