Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam diễn viên đột ngột qua đời

Gia Lạc

TPO - Diễn viên Park Dong Bin (tên thật Park Jong Moon) - gương mặt quen thuộc của cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình Hàn Quốc - qua đời ngày 29/4, hưởng dương 56 tuổi.

Financialpost cho hay theo cảnh sát Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) ngày 30/4, nam diễn viên được phát hiện đã qua đời vào khoảng 16h25 ngày 29/4 tại tòa nhà thương mại ở khu Jangan, thành phố Pyeongtaek.

Địa điểm này được cho là nhà hàng anh đang chuẩn bị khai trương vào đầu tháng 5, khiến thông tin càng thêm xót xa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu tội phạm hay thư tuyệt mệnh tại hiện trường.

Tốt nghiệp khoa Sân khấu - Điện ảnh của Đại học Chung-Ang, Park Dong Bin bắt đầu sự nghiệp với phim The Gingko Bed (1996), trước khi gây ấn tượng mạnh với công chúng qua Shiri (1998). Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc như Danjukbiyeonsu, Volcano High, Taegukgi: The Brotherhood of War hay The Joseon Beautiful Three Musketeers...

Nam diễn viên Park Dong Bin qua đời ở tuổi 56, khi sắp chạm mốc 30 năm sự nghiệp.

Ở thể loại cổ trang hay hiện đại, nam diễn viên luôn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, ưu ái gọi là diễn viên thực lực.

Anh cũng nổi tiếng với cảnh diễn kinh điển trong bộ phim truyền hình It Was Love", khi quá sốc trước thông tin vừa nghe, quên mất mình đang uống nước cam và để nước trào ra khỏi miệng. Phân cảnh này sau đó được nhiều chương trình truyền hình khác parody (nhại lại).

Về đời tư, Park Dong Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang Yi vào năm 2020, được xem là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ tiêu biểu. Hai người có một con gái. Trên truyền thông, anh thường xuyên chia sẻ tình cảm dành cho gia đình. Khi tham gia chương trình truyền hình, Dong Bin từng chia sẻ về con gái mắc bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua phẫu thuật.

Linh cữu của Park Dong Bin được quàn tại phòng VIP 5 (tầng 4), nhà tang lễ Dân sinh thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi. Lễ đưa tang diễn ra lúc 8h30 sáng 1/5. Sau đó, anh sẽ được an táng tại nghĩa trang Woosung, sau khi đi qua Công viên tưởng niệm Yongin Peace Forest.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe