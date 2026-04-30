Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố đối tượng trộm tiền công đức tại nhiều cơ sở thờ tự

Minh Đức

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan công an, trước đó đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một số cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn các xã như Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Đồng liên tiếp bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tiền trong hòm công đức, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 12/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định Đỗ Văn Sơn là nghi phạm gây ra các vụ trộm trên và tổ chức bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm công cụ, phương tiện, trang phục mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng số tiền hơn 57 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe