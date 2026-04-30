Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

TPO - Việc đóng cùng lúc hai phim công chiếu giữa cuộc chiến điện ảnh sôi động nhất trong năm cho thấy bước ngoặt lớn của diễn viên Võ Tấn Phát. Trong quá khứ, nam diễn viên từng làm nhiều nghề, kể cả dọn vệ sinh, phát tờ rơi để có chi phí trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Chưa cần là ngôi sao phòng vé hay tên tuổi bảo chứng doanh thu, Võ Tấn Phát vẫn khẳng định được vị thế khi chiếm sóng ở cả hai phim điện ảnh ra mắt dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 là Heo năm móng và Anh hùng. Sau kỳ nghỉ lễ, Võ Tấn Phát gần như chắc chắn bỏ túi thêm tác phẩm có doanh thu trăm tỷ đồng. Trước đó, nam diễn viên đạt được thành tích này nhờ Nụ hôn bạc tỷ, Làm giàu với ma 2 và Báu vật trời cho.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam ngày càng khốc liệt, nơi những cái tên mới liên tục xuất hiện và đào thải cũng diễn ra không kém phần nhanh chóng, hành trình khẳng định bản thân của một diễn viên trẻ không hề dễ dàng. Việc đóng cùng lúc hai phim công chiếu giữa cuộc chiến điện ảnh sôi động nhất trong năm cho thấy bước ngoặt lớn của Võ Tấn Phát.

Hai bài kiểm tra năng lực

Không chỉ dừng lại ở vùng an toàn của hài kịch, nam diễn viên từng bước mở rộng biên độ diễn xuất để chạm đến những vai diễn đa chiều hơn trên màn ảnh rộng. Một bên là vai phụ giàu cảm xúc trong phim tâm lý, một bên là vai chính nặng ký trong phim kinh dị. Sự đối lập không chỉ giúp Võ Tấn Phát tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, mà còn chứng minh khả năng thích nghi với nhiều dạng vai.



Đóng hai phim ra rạp cùng thời điểm, Võ Tấn Phát cho thấy sự biến hóa để không lặp lại nét diễn. Ở phim Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, Võ Tấn Phát đảm nhận vai thứ chính. Nội dung xoay quanh phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ giữa Hùng, Tuấn (Võ Tấn Phát) và Vinh (Đoàn Thế Vinh). Theo kế hoạch, họ dàn dựng một vụ cháy giả tại chung cư để Hùng đóng vai người hùng cứu bà của Vinh nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Anh hùng là phim Võ Tấn Phát casting nhiều nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, đám cháy giả đã nhanh chóng trở thành vụ hỏa hoạn thật, khiến Vinh bị mắc kẹt. Phân cảnh này được thực hiện hoàn toàn với lửa thật và dàn diễn viên trực tiếp lăn xả để mang lại cảm xúc chân thực nhất. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhân vật dưới mặt đất và trên cao đã tạo nên một phi vụ bùng nổ.

Bên cạnh tượng đài diễn xuất Thái Hòa, Võ Tấn Phát không hề lép vế. Nếu Thái Hòa là người cha nhiều tổn thương nhưng giàu nghị lực, Võ Tấn Phát tận dụng lợi thế là lối diễn duyên dáng, hài hước để tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật. Nhân vật Tuấn hiện lên với sự chân thành, gần gũi, đôi khi hài hước đúng lúc để giảm tải không khí căng thẳng.

Nếu Anh hùng là phép thử về khả năng kiểm soát cảm xúc và vượt qua áp lực bên cạnh ngôi sao phòng vé, Heo năm móng là bài kiểm tra thực sự cho sự biến hóa của Võ Tấn Phát. Nhờ dự án kinh dị đang thu hơn 50 tỷ đồng ngoài phòng vé, Võ Tấn Phát có vai nam chính điện ảnh đầu tay. Nhân vật Khải của Võ Tấn Phát có hành trình tâm lý phức tạp. Từ một người trẻ mang tham vọng nổi tiếng nhanh, kiếm tiền dễ dàng thông qua các nội dung tâm linh trên mạng, Khải dần bị cuốn vào vòng xoáy của niềm tin, sự trục lợi và cái giá phải trả.

Đây là dạng vai không hề dễ, nhân vật phải trải qua nhiều lớp chuyển biến, từ hài hước, tham vọng, đến hoang mang, sợ hãi, rồi đối diện với hậu quả, quyết tâm đi theo lẽ phải và dũng cảm khám phá bí mật kinh hoàng.

Với một diễn viên xuất thân từ hài kịch, việc đảm nhận vai chính trong một bộ phim kinh dị đã là bước đi táo bạo. Vai Khải cũng cho thấy bước tiến trong việc lựa chọn kịch bản của Võ Tấn Phát. Nam diễn không còn bó hẹp trong những vai an toàn, mà sẵn sàng thử sức với hướng đi gai góc hơn. Đó là nhân vật không hoàn hảo, tồn tại vùng xám và có chuyển biến tâm lý theo mạch phim.

Heo năm móng là bài kiểm tra thực sự cho sự biến hóa của Võ Tấn Phát.

Vai chính điện ảnh đầu tay giúp Võ Tấn Phát xây được hình tượng thiện cảm trên màn ảnh. Khải toát ra vẻ gần gũi, đôi khi tham vọng nhưng biết dừng lại đúng lúc. Dáng vẻ của một YouTuber hoạt ngôn, tinh quái cũng được nam diễn viên hóa thân khá thuyết phục. Cuối phim, sự bộc trực, dũng cảm của Khải càng khiến nhân vật được yêu mến.

Dù còn một số hạn chế ở cách biểu đạt chuyển biến tâm lý và đôi chỗ bị nhân vật phản diện của Trần Ngọc Vàng làm lu mờ, Võ Tấn Phát vẫn cho thấy anh là lựa chọn an toàn, vừa vặn cho vai Khải.

Ra rạp một tuần, Heo năm móng đã tiến rất gần đến mốc doanh thu 60 tỷ đồng. Cơ hội để Võ Tấn Phát có thêm một tác phẩm thu trăm tỷ đồng hoàn toàn rộng mở.

Bước ngoặt đổi đời

Được biết đến với nhiều vai hài nhưng ít người biết Võ Tấn Phát có xuất phát điểm học chính kịch. Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Võ Tấn Phát nói không muốn bị đóng khung trong dạng vai cụ thể nào. Nam diễn viên cho biết khi quyết định gắn bó với nghệ thuật, anh không có gì trong tay, đi lên từ con số 0.

Để tồn tại với nghề, nam diễn viên làm nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên quán cà phê, đứng đường phát tờ rơi, công việc hậu đài, dọn nhà vệ sinh. Đó cũng là trải nghiệm thực tế để Võ Tấn Phát gom nhặt làm chất liệu diễn xuất.

Võ Tấn Phát bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với những vai diễn gần như không để lại dấu ấn rõ rệt trong Pháp sư mù (2019) và Chồng người ta (2020), chủ yếu làm nền, xuất hiện thoáng qua.

Phải đến khi tham gia Biệt đội rất ổn, cái tên Võ Tấn Phát mới dần được khán giả ghi nhớ, dù khi đó nam diễn viên vẫn chỉ đảm nhận tuyến vai phụ. Bước chuyển thực sự chỉ đến khi anh góp mặt trong các dự án như Nụ hôn bạc tỷ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn và Báu vật trời cho. Ở những bộ phim này, thời lượng xuất hiện cùng vai trò nhân vật của anh đã được mở rộng đáng kể, giúp Võ Tấn Phát từng bước khẳng định dấu ấn riêng và tiến gần hơn đến vị trí của một diễn viên có sức hút ở phòng vé.

Điểm chung ở những vai diễn này là nét hài duyên dáng, không lên gân, tiết chế biểu cảm gương mặt. Từ khi là diễn viên làm nền đến nam chính phim điện ảnh, Võ Tấn Phát trải qua gần 7 năm nỗ lực. Song song hoạt động đóng phim, Võ Tấn Phát tích cực tham gia game show.

Giữa đường đua phòng vé ngày càng khốc liệt, nơi mỗi mùa phim đều là một cuộc cạnh tranh khắc nghiệt, hành trình của Võ Tấn Phát cho thấy thành công không đến từ sự bùng nổ nhất thời, mà từ những bước đi bền bỉ, có chiến lược và không ngừng đổi mới.

