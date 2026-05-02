Lý do Vân Sơn ngồi im bất động

TPO - Nghệ sĩ Vân Sơn cho biết ông “ngồi im bất động” khi đọc chia sẻ của khán giả về nỗi lo phim xôi thịt dễ hốt tiền, trong bối cảnh thị trường phim Việt dịp lễ 30/4-1/5 đang cạnh tranh và phân hóa rõ rệt.

Ngày 1/5, Vân Sơn chia sẻ anh "ngồi im bất động" khi đọc bài viết của khán giả về bộ phim Đại tiệc trăng máu 8. Nam nghệ sĩ cho biết ông có nhiều cảm xúc khi có người đồng cảm với nghệ sĩ, nhà sản xuất.

“Thời nay coi phim dễ lắm, nhưng để cảm được, rồi còn nghĩ xa cho cả điện ảnh nước nhà như vậy thì không phải ai cũng làm được. Nghe nói mà tôi vừa vui, vừa thấy có hy vọng. Vui vì phim mình làm ra có người hiểu, có người xem tới lần thứ ba mới ‘chạm’ mà vẫn còn suy nghĩ tiếp", Vân Sơn chia sẻ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm trong hơn mấy chục năm làm nghề, điều anh mong nhất không phải là phim nào cũng thắng lớn, mà là sự trân trọng của khán giả: "Nếu sau này khán giả ai cũng khó hơn một chút, người làm nghề cũng tử tế với nghề, điện ảnh Việt Nam chắc chắn đi rất xa".

Vân Sơn trở lại điện ảnh với Đại tiệc trăng máu 8 sau nhiều năm vắng bóng.

Trong bài chia sẻ được Vân Sơn chia sẻ lại, khán giả cho biết thường xuyên theo dõi doanh thu phim Việt, lo ngại tác phẩm được đầu tư nghiêm túc nhưng không đạt kết quả tốt khiến nhà làm phim mất động lực. "Tôi sợ nhà đầu tư chỉ tập trung vào phim mì ăn liền, phim xôi thịt tháng 1 quay, 3 tháng sau lại hốt tiền vì khẩu vị dễ xem, dễ sợ, nhưng để nhớ thì số 0. Từ đó khán giả chuyển sang làm các sản phẩm dễ xem, dễ tiêu thụ nhưng thiếu giá trị lâu dài", khán giả viết.

Người viết cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi phải xem đến lần thứ ba mới chạm được vào nội dung bộ phim. Khán giả này đánh giá cao cách tác phẩm đầu tư chỉn chu đang ra rạp trong cuộc đua 30/4-1/5.

Vân Sơn chia sẻ tâm tư giữa lúc diễn biến phòng vé dịp lễ 30/4-1/5 đang cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ. Những chia sẻ của nam nghệ sĩ cho thấy bên cạnh câu chuyện doanh thu, người làm nghề vẫn chờ đợi là sự đồng hành của khán giả.

Ngày 1/5, tổng doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 37 tỷ đồng, phản ánh sức mua ổn định trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng nhìn vào tổng tích lũy, khoảng cách giữa các phim có khoảng cách đáng kể.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là bộ phim duy nhất giữ được lợi thế rõ rệt khi vượt mốc 160 tỷ đồng, tạo khoảng cách an toàn với phần còn lại. Xếp sau, Heo năm móng được xem là bám sát nhưng tổng doanh thu mới đạt khoảng 79 tỷ đồng, tức chỉ bằng một nửa so với phim dẫn đầu.

Nhóm còn lại đang tìm cách duy trì sức cạnh tranh. Anh hùng hiện dừng ở khoảng 29 tỷ đồng, trong khi Đại tiệc trăng máu 8 đạt khoảng 26 tỷ đồng. Trùm sò là cái tên có doanh thu thấp nhất trong nhóm phim Việt dịp này, với hơn 10 tỷ đồng.

Khoảng cách lớn về doanh thu cho thấy cục diện thị trường đang dần ngã ngũ, dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số ít phim có lợi thế sớm về truyền thông và suất chiếu.

Với việc có tới 5 phim Việt cùng ra rạp trong dịp lễ, thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh trực diện. Ở thời điểm này, các nhà sản xuất phải tận dụng từng suất chiếu để duy trì doanh thu, bởi chỉ cần hụt nhịp vài ngày, vị trí trên bảng xếp hạng có thể thay đổi nhanh chóng.

Không chỉ cạnh tranh nội bộ, phim Việt còn chịu áp lực từ các tác phẩm ngoại, khiến cuộc đua càng trở nên khốc liệt.