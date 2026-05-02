Trúc Diễm nhận thư mời từ Victoria's Secret

TPO - Người đẹp Trương Tri Trúc Diễm cho biết cô đã vượt qua vòng casting online và nhận mail đến tham gia buổi casting trực tiếp từ thương hiệu nội y Victoria's Secret ở Mỹ.

Trúc Diễm cho biết cô nhận được email mời tham gia casting từ Victoria's Secret hôm 25/4. Buổi tuyển chọn diễn ra vào hai ngày 13 và 14/5 tại Los Angeles, Mỹ.

"Tôi muốn đặt mục tiêu cao để chinh phục ước mơ. Hành trình này tuy khó khăn nhưng tôi tự hào vì được ở đây. Victoria's Secret, tôi sắp đến để lấy đôi cánh của mình", Trúc Diễm chia sẻ.

Trúc Diễm đang trong quá trình tập luyện vóc dáng để có phong độ tốt nhất cho ngày casting trực tiếp tại Mỹ. Người đẹp háo hức cho buổi casting quan trọng.

Trúc Diễm dự đại nhạc hội Coachella ở Mỹ.

Hôm 23/4, trang chủ Victoria's Secret đã đăng tải đoạn video casting của thương hiệu, quy tụ các gương mặt người mẫu tham gia casting cho show diễn năm 2026. Các fan sắc đẹp Việt bất ngờ khi nhận ra trong video có sự góp mặt của Trương Tri Trúc Diễm.

Trong video, người đẹp Việt Nam để mặt mộc, nở nụ cười rạng rỡ. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ Trúc Diễm, chúc cô vượt qua vòng casting. Nhan sắc của người đẹp ở tuổi 40 được khen trẻ trung, tươi tắn.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, số đo ba vòng 83-60-90 cm. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và vào top 15 tại Hoa hậu Quốc tế 2011.

Trúc Diễm sang Mỹ định cư cùng chồng từ tháng 6/2021. Người đẹp đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, tập trung phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Hôm 25/4, cô đăng ảnh đi quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm ở Chile.

Trước Trúc Diễm, người đẹp Mariana Beckova - Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 cũng đăng tải video thông báo về việc đã vượt qua vòng casting online của thương hiệu Victoria's Secret.

Mariana Beckova đã nhận được email từ Victoria's Secret thông báo về việc mời tham dự casting trực tiếp. "Chào Mariana. Chúc mừng bạn. Bạn được mời tham dự buổi casting trực tiếp về cơ hội tham gia show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026", thư từ thương hiệu cho biết.

Mariana chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi nhận được thư mời từ Victoria's Secret. "Tôi muốn khóc vì đây là ước mơ của tôi từ khi còn là cô bé và cũng là giấc mơ của rất nhiều cô gái khác. Tôi là cô gái đến từ một đất nước nhỏ bé và đang cố gắng biến giấc mơ của mình thành hiện thực", cô nói.

Ngày 1/4, trang chủ Victoria's Secret đăng tuyển thiên thần tiếp theo với hình thức tuyển chọn mở rộng trên toàn nước Mỹ cho show diễn trong năm 2026. Theo bài đăng, Victoria's Secret đón nhận các hồ sơ đăng ký đến hết ngày 28/5, tuy nhiên điều kiện phải là người cư trú hợp pháp tại Mỹ. Sau vòng casting online, các người mẫu sẽ nhận được email mời casting trực tiếp từ Victoria's Secret.

Ban tổ chức cho biết chương trình năm nay mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố ở Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, không ràng buộc hợp đồng với các đại lý khác và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ. Ứng viên vượt qua các vòng tuyển chọn có cơ hội trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 và ký hợp đồng với IMG Models.

Á hậu Hoàng Thùy cho biết đã đăng ký tham gia casting online cho Victoria's Secret. Người đẹp nói cô tìm cách sải bước trên đường băng của thương hiệu nội y đình đám thông qua con đường của các công ty quản lý, đặc biệt là IMG Models - đơn vị mà cô có mối quan hệ thân thiết.

Hiện Hoàng Thùy vẫn chưa thông báo về việc cô có vượt qua vòng casting online của Victoria's Secret hay không.

