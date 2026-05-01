Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hoa hậu bị tước vương miện

Duy Nam

TPO - Người đẹp Andrea Alegria đã bị tước vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia Peru 2026 với lý do chưa sẵn sàng để đảm đương nhiệm vụ của một hoa hậu.

Ngày 30/4, tổ chức Miss Supranational Peru phát đi thông báo chính thức về việc thu hồi danh hiệu Miss Supranational Peru 2026 của người đẹp Andrea Alegria.

Andrea Alegria năm nay 22 tuổi, là người mẫu, giám đốc công ty người mẫu và sinh viên ngành Truyền thông. Cô nói được 5 thứ tiếng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga.

Andrea Alegria (phải) bị tước danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Peru 2026. Á hậu 1 là người đẹp María Paula Fierro được chọn thay thế.

Theo phía tổ chức Miss Supranational Peru, quyết định được đưa ra sau khi đánh giá về mức độ sẵn sàng đảm nhận danh hiệu của cô. Hai bên đã đạt được thỏa thuận chung rằng cô không thể đảm nhiệm vai trò với đầy đủ trách nhiệm.

“Sau khi đánh giá sự sẵn sàng và các cam kết của đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Peru 2026, chúng tôi đã xác định rằng cô ấy không thể tiếp tục nhiệm kỳ của mình trong điều kiện mà danh hiệu này yêu cầu”, ban tổ chức cho biết.

Đồng thời, phía Miss Supranational Peru cũng tuyên bố á hậu 1 là người đẹp María Paula Fierro sẽ trở thành người kế nhiệm danh hiệu Miss Supranational Peru 2026. María Paula Fierro sẽ đại diện Peru tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra vào tháng 7 ở Ba Lan.

“Chúng tôi tin tưởng rằng cô ấy đại diện Peru với sự chuẩn bị, trách nhiệm và thái độ phù hợp với các giá trị của tổ chức tại cuộc thi quốc tế”, ban tổ chức khẳng định.

Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Peru María Paula Fierro năm nay 25 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m, đã tốt nghiệp ngành marketing kỹ thuật số và hiện là giáo viên tiếng Anh, chuyên viên tư vấn marketing.

Peru chưa từng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm ngoái, đại diện Peru ra về trắng tay. Năm 2024, đại diện Peru là người đẹp Nathaly Terrones lọt vào top 25. Thành tích ấn tượng nhất của Peru tại Hoa hậu Siêu quốc gia những năm gần đây là giải á hậu 3 của người đẹp Janick Maceta năm 2019.

Hoa hậu Siêu quốc gia được xem là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều năm nay, danh tiếng cuộc thi đi xuống do bê bối bị tố bán giải, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

Từ năm 2025, Hoa hậu Siêu quốc gia thông báo quy chế mới cho mùa giải mới. Theo đó, độ tuổi của thí sinh là từ 18-32 tuổi, cho phép phụ nữ đã ly hôn được đăng ký dự thi. Đặc biệt ban tổ chức cho biết các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi được phép trở lại thi tiếp sau thời hạn 2 năm, miễn là được các giám đốc quốc gia chấp thuận.

Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum. Cô là người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational. Eduarda Braum đã lọt vào đề cử top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 do chuyên trang Globalbeauties bầu chọn.

