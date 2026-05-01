Cướp giật iPhone xong ‘ân hận’, nhờ tài xế công nghệ giao nộp công an

TPO - Ngày 30/4, một vụ cướp giật iPhone xảy ra tại phường Gò Vấp, TP.HCM. Chỉ trong vài giờ truy xét, công an đã bắt giữ nghi phạm có 2 tiền án, đồng thời thu hồi tài sản nhờ manh mối quan trọng từ một tài xế xe công nghệ.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, chị Phan Thị Anh Trúc (SN 1998, quê Đắk Lắk) đến Công an phường Gò Vấp trình báo việc bị cướp giật tài sản.



Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 sáng 30/4, chị Trúc cùng hai người bạn đi bộ vào hẻm 193 Lê Đức Thọ. Khi đến trước số nhà 193/16, một thanh niên điều khiển xe máy Honda Air Blade (không rõ biển số) chạy ngược chiều, áp sát giật chiếc iPhone 13 Pro Max rồi tăng ga tẩu thoát ra đường Lê Đức Thọ.

Đáng chú ý, đến khoảng 6 giờ cùng ngày, anh Trần Công Tiến (SN 1978, tài xế công nghệ) đến trình báo và giao nộp một điện thoại iPhone 13 Pro Max cho công an.

Anh Tiến cho biết vào khoảng 1 giờ 28, khi đang đậu xe trước số 97 Lê Đức Thọ, một thanh niên đi xe máy đã đưa chiếc điện thoại này nhờ anh giao lại cho công an hoặc chờ người mất liên hệ để trả lại.

Nhận tin báo, Tổ công tác số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Gò Vấp nhanh chóng truy xét. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời làm việc Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, quê Đồng Nai, tạm trú Gò Vấp), là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi cướp giật chiếc điện thoại của chị Trúc. Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Gò Vấp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.