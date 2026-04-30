Trộm tiền vàng ở Quảng Ninh lẩn trốn sang Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa phối hợp với đơn vị liên quan bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản từ nguồn tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, 23h30 tối 29/4, từ nguồn tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Kim Bình khẩn trương kiểm tra phòng 203, nhà nghỉ Nhật Hạ, thôn Kim Quang.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng). Sáng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh truy tìm theo Quyết định truy tìm số C725/QĐ-TT ngày 27/4/2026.

Nguyễn Văn Sáng bị bắt cùng tang vật.

Qua quá trình làm việc, Sáng thừa nhận nhân thân, tự nguyện giao nộp 2 điện thoại di động, trên 192 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức kim loại màu vàng.

Bước đầu xác định, toàn bộ tài sản do đối tượng trộm cắp tại phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20/4. Công an xã Kim Bình đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra,Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

#Tuyên Quang #Quảng Ninh #trộm vàng #trộm cắp #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe