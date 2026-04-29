Quảng Ninh tăng tốc hành chính ‘không giấy tờ’

Ngày 29/4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử trên địa bàn.

Dự lễ có ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam, cùng đại diện Bộ Công an, các sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm Kiosk thông minh tại lễ ra mắt.

Theo kế hoạch, mô hình được triển khai thí điểm tại 9 điểm, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị cấp xã, phường, đặc khu như Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông, Tiên Yên với 10 Kiosk do Agribank tài trợ.

Kiosk thông minh tích hợp các chức năng cấp bản sao số, số hóa và đối chiếu tài liệu, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại chỗ. Người dân chỉ cần quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, xác thực và chuyển xử lý, trả kết quả trong vài phút.

So với quy trình thủ công trước đây, thời gian xử lý mỗi hồ sơ chứng thực giảm từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút, hạn chế tình trạng xếp hàng, chờ đợi. Đồng thời, hệ thống tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, góp phần giảm áp lực cho cán bộ cấp cơ sở.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam, trao tặng Kiosk thông minh cho tỉnh Quảng Ninh.

Thực tế tại Quảng Ninh, mỗi tháng phát sinh khoảng 30.000-40.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó chứng thực bản sao chiếm tỷ trọng lớn. Việc đưa Kiosk vào vận hành được kỳ vọng giải quyết hiệu quả “điểm nghẽn” này.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, đây là bước chuyển từ cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh, giúp giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để hệ thống vận hành hiệu quả, tỉnh yêu cầu bố trí cán bộ hỗ trợ người dân sử dụng Kiosk; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu trong quá trình kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua VNeID, căn cước gắn chip.

Các cơ quan chức năng cũng được giao thúc đẩy việc chấp nhận bản sao điện tử trong giao dịch hành chính, hạn chế yêu cầu hồ sơ giấy khi đã có dữ liệu số.

Trước đó, mô hình đã được triển khai tại Hà Nội, Thanh Hóa và bước đầu cho thấy hiệu quả khi người dân dần hình thành thói quen sử dụng bản sao điện tử.

Theo định hướng, sau giai đoạn thí điểm, Kiosk thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng, tích hợp thêm tiện ích, hướng tới trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện nhu cầu của người dân.

