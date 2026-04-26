Khám phá Phú Gia Royal Park qua đêm nhạc biển Quy Nhơn

Tiếp nối dư âm liveshow "Mây Lang Thang" giữa đại ngàn Pleiku, đêm 25/4, Chủ đầu tư Phú Gia cùng Tổng đại lý Phú Lâm Property tiếp tục đưa concept âm nhạc – đầu tư đặc sắc về với phố biển Quy Nhơn – chính "thánh địa" của dự án Phú Gia Royal Park.

Từ đại ngàn đến biển xanh

Chỉ hai tuần sau đêm nhạc rực rỡ tại "phố núi" Pleiku, hành trình kể chuyện bằng âm nhạc của Phú Gia Royal Park chính thức chạm đến biển xanh Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Sự kiện "Lắng nghe biển kể chuyện" diễn ra tối thứ bảy (ngày 25/4) tại quán cafe Four Season trên đường Xuân Diệu - cung đường biển đẹp nhất Quy Nhơn.

Chương trình được tổ chức nơi có tiếng sóng, gió biển.

Nếu Pleiku mang chất "đại ngàn" với cồng chiêng và tách trà thanh tao giữa phố núi, thì Quy Nhơn mở ra một bầu không khí hoàn toàn khác với tiếng sóng vỗ nhẹ, gió biển mặn mòi, những bản acoustic concept "Mây Lang Thang" vang lên trong ánh đèn vàng ấm áp. Đây là trải nghiệm "chữa lành" rất riêng, đúng như tinh thần chủ đề mà Ban tổ chức khéo léo đặt tên.

Đưa sự kiện về đúng thị trường dự án

Điểm khác biệt lớn nhất của đêm Quy Nhơn nằm ở chính địa điểm tổ chức. Thay vì mời nhà đầu tư "dời bước" đến thành phố khác, Chủ đầu tư đưa trải nghiệm về ngay thị trường sở tại, nơi khách hàng có thể "sờ tận tay, thấy tận mắt" vị trí, tiến độ và tiềm năng khai thác dòng tiền của Phú Gia Royal Park chỉ cách điểm tổ chức vài phút di chuyển.

Các nhà đầu tư thông minh, hiểu sâu sắc lĩnh vực bất động sản.

Nước cờ này trùng hợp với thời điểm Quy Nhơn đang là tâm điểm bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2026, thành phố được chọn khai mạc Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh"; Lonely Planet cũng xướng tên Quy Nhơn trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Những cú hích liên tiếp khiến bất động sản trung tâm Quy Nhơn, đặc biệt dòng sản phẩm sở hữu lâu dài, pháp lý hoàn thiện trở thành kênh trú ẩn và tăng trưởng được giới đầu tư săn đón.

Đêm nhạc với những lời ca, tiếng hát vào lòng người.

Hơn 100 nhà đầu tư "say tình" với câu chuyện dòng tiền

Sự kiện thu hút hơn 100 nhà đầu tư và khách mời cao cấp đến từ Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai cùng các tỉnh lân cận. Khung giờ 18h00 – 21h00 được thiết kế như một dòng chảy cảm xúc khép kín: cocktail đón khách – tiệc nhẹ hướng biển – đêm nhạc acoustic – giới thiệu dự án – bốc thăm may mắn và ký kết giao dịch.

"Chúng tôi không làm hội thảo bán hàng truyền thống, mà thiết kế như một đêm nhạc riêng dành cho những người yêu nghệ thuật và trân trọng giá trị thật. Khi khách hàng thả lỏng giữa không gian biển đêm Quy Nhơn, câu chuyện về dòng tiền, pháp lý và tiềm năng sinh lời của Phú Gia Royal Park cũng được kể một cách tự nhiên và chạm cảm xúc nhất", đại diện Phú Lâm Property chia sẻ.

Chính sách và quà tặng "độc quyền"

Cơ chế ưu đãi và quà tặng tiếp tục là "vũ khí" đẩy sóng trong đêm Quy Nhơn, với chương trình bốc thăm trúng thưởng và nhiều phần quà giá trị được trao tận tay khách mời may mắn. Nhờ chính sách độc quyền đêm sự kiện cộng hưởng pháp lý hoàn thiện và tiến độ rõ ràng, hàng chục hợp đồng đặt cọc đã được ký kết ngay trong khuôn khổ chương trình. Bởi vậy, nhiều nhà đầu tư yên tâm "xuống tay" ngay sau phần trình bày, bởi theo họ: "Đứng ngay tại Quy Nhơn, nhìn thấy vị trí dự án và cảm nhận nhịp sôi động của phố biển mới là lúc quyết định chuẩn xác nhất".

Các phần quà ý nghĩa của Phú Gia dành tặng mọi người.

Sự kiện khép lại khi ánh đèn trên đường Xuân Diệu dần tắt, nhưng dư âm về một đêm nhạc "sang – chill – khác biệt" và những cái bắt tay đầu tư giá trị sẽ còn được nhắc đến lâu trong các diễn đàn bất động sản miền Trung – Tây Nguyên.

Liên tiếp ghi dấu ấn tại hai thị trường trọng điểm Pleiku và Quy Nhơn chỉ trong nửa tháng, Phú Gia Royal Park đang khẳng định vị thế dự án được đầu tư bài bản nhất khu vực – nơi cảm xúc, nghệ thuật và lợi nhuận cùng hòa chung một nhịp trong hệ sinh thái "nuôi dưỡng cảm xúc" mà Chủ đầu tư đang tiên phong kiến tạo.