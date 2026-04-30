Chấm điểm 5 phim Việt đang nóng ngoài rạp

TPO - Mùa phim lễ 30/4-1/5 sôi động, cạnh tranh gay gắt nhưng đang thiếu một siêu phẩm bứt lên, vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Điểm sáng là nhiều phim có kịch bản tốt, đầu tư nghiêm túc.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 là đại tiệc phim nội khi có tới 5 bộ phim ra rạp, cạnh tranh gay gắt miếng bánh doanh thu, gồm: Đại tiệc trăng máu 8, Anh Hùng, Heo 5 móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và mới nhất là Trùm sò. Loạt phim đa dạng đề tài, từ kinh dị, hài, tâm lý đến hành động.

Ngoài Phí phông đã cán mốc 150 tỷ đồng tính đến sáng 30/4 nhờ chiến lược truyền thông và đẩy lịch chiếu sớm, lợi thế cuộc cạnh tranh doanh thu của 4 phim còn lại đang tạm thuộc về Heo năm móng của Lưu Thành Luân.

Theo số liệu thống kê từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box office Việt Nam, trong khi Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 so kè quyết liệt ở thế giằng co, Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh tụt lại phía sau với doanh thu chỉ 7 tỷ đồng sau một tuần khởi chiếu.

'Anh hùng' sâu sắc, nhân văn

7.5 điểm

Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo đi chậm nhưng chắc. Từ cục diện phải bám đuổi Đại tiệc trăng máu 8, phim dần bứt lên và đạt thế cân bằng - cùng chạm mốc 22 tỷ đồng tính đến trưa 30/4. Anh hùng không cố gắng gồng mình để trở thành một tác phẩm vĩ đại mà chọn cách đi vào lòng người bằng nhịp kể chậm rãi và sự quan sát tỉ mỉ về đời sống con người. Câu chuyện xoay quanh Hùng (Thái Hòa), một người cha đơn thân làm nghề lái taxi vô tình rơi vào bẫy lừa đảo.

Trong phim, Thái Hòa không bung xõa mà nén hết nỗi đau vào trong, tạo nên hình tượng anh hùng có chiều sâu.

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm đánh giá Anh hùng cao nhất trong 5 phim nội ra rạp dịp này. Theo anh, đây là bộ phim Việt hiếm hoi đặt ra những vấn đề gần gũi và kết nối được với bối cảnh xã hội hiện tại.

Đạo diễn kiêm biên kịch Võ Thạch Thảo "mượn" cảm hứng từ cả bộ phim cùng tên của Hollywood lẫn câu chuyện những người hùng thực tế trong xã hội để phát triển kịch bản. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn lộ rõ những sáng tạo cá nhân của đạo diễn.

Phim có nhịp khởi đầu chậm nhưng chắc chắn trong thiết lập bối cảnh và xây dựng tâm lý nhân vật, nhờ kinh nghiệm của đạo diễn nhiều năm thành công trong mảng phim truyền hình dài tập. Diễn viên Thái Hòa vẫn giàu kinh nghiệm như thường thấy, lột tả sự dồn nén và nội tâm phức tạp của nhân vật bằng sự tiết chế của cảm xúc và kỹ thuật diễn xuất chín muồi. Những nhân vật còn lại không hề lép vế, có màu sắc riêng.

Điểm đáng tiếc là phần kết lưng chừng, thiếu độ sắc sảo để làm nổi bật thông điệp. Bộ phim của đạo diễn Võ Thạch Thảo đáng chú ý nhờ cách tiếp cận đề tài và thông điệp nhân văn về cách nhìn nhận lòng tốt trong xã hội hiện đại.

'Heo năm móng' hù dọa hiệu quả

7 điểm

Phim kinh dị Heo năm móng của đạo diễn Vũ Thành Luân có màn khởi đầu tốt nhất trong nhóm phim Việt phát hành dịp lễ 30/4 năm nay và duy trì phong độ ổn định cho tới đầu kỳ nghỉ.

Tác phẩm khai thác chất liệu kinh dị dân gian, lấy cảm hứng từ truyền thuyết cô Năm Hợi ở miền Tây, tạo hiệu ứng tò mò mạnh trong khán giả trẻ. Yếu tố tâm linh, hình ảnh u ám cùng cách kể chuyện giàu kịch tính giúp phim nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần thúc đẩy doanh thu trong giai đoạn đầu.

Heo năm móng xứng đáng có doanh thu tốt.

Kịch bản đậm yếu tố tâm linh dựa trên truyền thuyết dân gian, cảnh hù dọa máu me đủ để khiến khán giả sợ và dàn cast thực lực giúp che bớt những vết gợn về logic phim.

"Điểm mạnh đầu tiên của phim nằm ở ý tưởng. Phim hiểu rằng kinh dị dân gian không chỉ cần một con ma mà cần một hệ sinh thái niềm tin bao quanh con ma ấy. Những biểu tượng, nghi lễ, không gian tâm linh, cảm giác về nghiệp quả và lời nguyền đều là chất liệu tốt để dựng nên thế giới phim. Ở lớp vỏ, bộ phim có đủ thứ để bán như truyền thuyết bản địa, không khí huyền bí, nhân vật bị ám ảnh bởi quá khứ, những cú hù dọa dồn dập và một câu chuyện nhân quả khá dễ nắm bắt", cây viết phê bình Nick M chia sẻ.

Nhưng cũng chính ở đây, phim bộc lộ sự vụng về. Không khí văn hóa Khmer tạo được cảm giác cuốn hút ban đầu nhưng phim chưa đi thật sâu vào đời sống tinh thần, vào niềm tin hay vào nỗi sợ có tính cộng đồng. Nhiều chi tiết xuất hiện như tín hiệu thị giác để tạo màu hơn là trở thành xương sống tâm lý cho câu chuyện.

'Phí Phông' chỉn chu nhưng vẫn có điểm trừ

7 điểm

Thành tích hơn 100 tỷ đồng của Phí Phông tính đến thời điểm hiện tại cho thấy sức hút của cốt truyện dân gian gần gũi nhưng không kém phần rùng rợn cùng lối kể chuyện kịch tính, giữ chân người xem đến tận phút cuối cùng.

Phí Phông kết hợp chất liệu dân gian với cấu trúc kịch bản hiện đại, có cú twist khá chất lượng.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung không đi theo lối mòn của phim kinh dị Việt bằng jump scare mà chuyển hẳn qua một nỗi sợ khác khi khai thác yếu tố body horror. Các tạo hình trong phim ghê rợn, cộng hưởng với bối cảnh âm u nơi núi rừng Tây Bắc được thiết lập, chọn lựa chỉn chu càng khiến chất kinh dị đậm đặc. Phim cũng mang màu sắc điều tra - tâm lý, không đơn thuần là chuỗi tình huống hù dọa.

Tuy nhiên, việc ôm đồm nhiều lớp khái niệm, tầng nghĩa từ văn hóa, tâm linh đến luật nhân quả lại vô tình khiến cấu trúc kịch bản có phần lộn xộn. Mâu thuẫn cuối phim được giải quyết theo cách vội vàng so với những gì đã được dày công thiết lập trước đó.

'Đại tiệc trăng máu 8' phân cực khán giả

6.5 điểm

Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị đang ghi hình thì bất ngờ gặp phải xác sống. Sau nhiều biến cố kinh hoàng, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Phần cuối phim lý giải đó thực chất chỉ là diễn biến "phim lồng phim" được quay bằng định dạng one-shot (một cú máy duy nhất).

Đại tiệc trăng máu 8 có dàn sao đình đám góp mặt.

Dàn diễn viên tên tuổi gồm Vân Sơn, Quang Minh, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát là yếu tố truyền thông mạnh của tác phẩm. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận xét phim không hẳn phản ảnh bộ mặt thực tế của thị trường điện ảnh Việt Nam, đó chỉ là một lát cắt, hay đúng hơn là một góc nhìn giễu nhại để từ đó khán giả có thể hiểu rõ hơn sau quá trình làm phim vất vả sau màn ảnh.

Tuy nhiên, cũng chính bởi ý nghĩa đó, bộ phim chỉ tác động tới tệp khán giả nhất định. Cây viết phê bình Nick M chỉ ra rằng người trong nghề, người theo dõi điện ảnh Việt thường xuyên hoặc những ai từng đi qua phim trường sẽ thấy nhiều chi tiết rất thấm. Nhưng khán giả phổ thông có thể cảm thấy mình đang đứng ngoài bữa tiệc.

'Trùm sò' loay hoay với kịch bản cũ

5.5 điểm

Phim của đạo diễn Đức Thịnh chọn hướng đi khá khác biệt khi theo đuổi thể loại hài dân gian giữa “rừng” phim tâm lý, kinh dị. Đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận của đạo diễn trong việc mang đến lựa chọn giải trí nhẹ nhàng cho khán giả đại chúng trong mùa phim cạnh tranh khốc liệt.

Lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian quen thuộc, Trùm sò xoay quanh nhân vật chính nổi tiếng vì sự giàu có nhưng keo kiệt. Biến cố xảy ra khi tài sản bị chiếm đoạt, kéo theo hành trình đối đầu giữa nhân vật chính và thế lực tham quan. Đáng tiếc, cách triển khai câu chuyện lại chưa thực sự tạo được điểm nhấn. Kịch bản đi theo hướng đơn tuyến, các tình huống được đưa ra liên tục nhưng thiếu sự chuẩn bị đủ chặt chẽ, khiến mạch phim đôi lúc rời rạc.

Đạo diễn Đức Thịnh nỗ lực nhưng vẫn lúng túng trong việc bắt mạch khán giả, khiến phim mang màu sắc lỗi thời.

Phim có sự đầu tư nhất định cho các phân đoạn hành động, đặc biệt ở những cảnh rượt đuổi và đối đầu trực diện.

Về tuyến nhân vật, phim đặt ra một số ý tưởng đáng chú ý, đặc biệt là động cơ hình thành tính cách của nhân vật chính Trùm sò, trở nên keo kiệt do biến cố cha qua đời, mẹ bị tâm thần. Phần khai thác chưa đủ sâu để tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Các nhân vật phụ như Hoa hậu Mai Phương (thị Hến), Cua (Tam Triều Dâng), Tôm (Phương Nam)... cũng chưa có nhiều đất diễn để phát triển.

Trong bối cảnh thị trường phim lễ đa dạng thể loại, Trùm sò là lựa chọn mang tính “đổi vị” cho khán giả muốn tìm kiếm một tác phẩm nhẹ nhàng, ít áp lực. Dù còn nhiều điểm có thể hoàn thiện, bộ phim vẫn cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc duy trì dòng phim hài dân gian - hướng đi không dễ giữa thị hiếu ngày càng thay đổi.

