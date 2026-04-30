Bất ngờ với giá chai rượu sake được lên men trong vũ trụ

TPO - Một chai rượu sake Nhật Bản nhỏ làm từ hỗn hợp lên men trong không gian đã được bán với giá gần 700.000 USD (khoảng hơn 18 tỷ đồng), theo thông báo của nhà sản xuất.

Trước đó, nhà sản xuất rượu sake Dassai đã hợp tác với công ty hàng không vũ trụ và kỹ thuật Mitsubishi Heavy Industries để chế tạo thiết bị sản xuất rượu chuyên dụng và gửi chúng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), cùng với các nguyên liệu làm rượu sake.

Quá trình lên men rượu được thực hiện vào tháng 11/2025, trong các cơ sở trên ISS mô phỏng trọng lực Mặt Trăng.

Hỗn hợp nguyên liệu được đưa trở lại Trái đất vào tháng 2, và được tinh chế thành 116ml rượu sake vào tháng 3 tại Nhật Bản.

Món đồ uống này được đóng vào chai 100 ml và bán cho một người mua giấu tên với giá gần 700.000 USD. 16 ml còn lại được dùng để nếm thử.

Nhà sản xuất cho biết, số tiền thu được từ việc bán chai rượu sake sẽ được quyên góp để hỗ trợ các nỗ lực phát triển không gian của Nhật Bản.

“Kết quả này chứng minh rằng việc sản xuất sake là khả thi, ngay cả trong điều kiện trọng lực trên Mặt Trăng”, các công ty nói.

Dassai bày tỏ mong muốn xây dựng một nhà máy sản xuất sake trên Mặt Trăng vào năm 2050, để “cải thiện chất lượng cuộc sống cho việc sinh sống trên Mặt Trăng trong tương lai”.