Bị đánh nhập viện vì bình luận xúc phạm vợ người khác trên Facebook

TPO - Anh Mai Thế Đường (33 tuổi, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) sử dụng mạng xã hội Facebook bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ của Vũ Quang Tiến (28 tuổi, trú cùng xã). Hậu quả, anh Đường bị Tiến dùng đá đập vào mặt thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/4, Công an xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan liên quan về vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 26/4, giữa anh Mai Thế Đường và Vũ Quang Tiến (28 tuổi, cùng trú tại tổ 3, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là do anh Đường đã bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ Tiến trên Facebook.

Hai bên lời qua tiếng lại gay gắt. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Tiến sau đó đã cùng vợ đến tận nhà anh Đường để “giải quyết”.

Vũ Quang Tiến (áo trắng) tại cơ quan Công an xã Mèo Vạc.

Tại nhà của anh Đường, anh này đã có hành vi cầm dao, gậy đe dọa Tiến, dù đã được người thân can ngăn. Sau đó Tiến đã dùng hòn đá nặng khoảng 5,8kg đập mạnh vào vùng mặt anh Đường, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả, nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.