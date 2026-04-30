Xã hội

Bơi qua đập thủy lợi sau chầu nhậu, người đàn ông bất ngờ mất tích giữa dòng

Nguyễn Ngọc

TPO - Người đàn ông ở Quảng Ngãi bơi qua đập Gò Lang thì bị đuối nước, mất tích giữa dòng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Tối 30/4, trao đổi với phóng viên, ông Ung Đình Hiền – Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, hiện các lực lượng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ông N.L. (54 tuổi, trú thôn 5, xã Vạn Tường) trong lúc ngồi nhậu cùng nhóm khoảng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang (xã Vạn Tường) đã bất ngờ xuống nước, bơi sang bờ bên kia.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, khi bơi ra đến giữa đập, ông L. có dấu hiệu đuối sức rồi chìm xuống nước, mất tích ngay sau đó.

Triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường phối hợp cùng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án tìm kiếm.

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ cũng huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng, phối hợp với 9 dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng duy trì khẩn trương.

