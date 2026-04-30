Khánh Hòa được Chính phủ quy hoạch phát triển như thế nào trong 50 năm tới?

TPO - Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 với mục tiêu đưa địa phương này phát triển theo mô hình đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/4, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 757 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo đó, quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Khánh Hòa với diện tích khoảng 8.706 km2, bao gồm cả phần không gian biển mở rộng ra 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm. Trong đó, định hướng quy hoạch sẽ phát triển Khánh Hòa theo mô hình đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nha Trang hiện là trung tâm phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Đô thị Khánh Hòa được định hình theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, vừa đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về tính chất, đô thị này được xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về lĩnh vực dịch vụ, đô thị này tiếp tục giữ vai trò là trung tâm du lịch biển quốc tế, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện quy mô lớn.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng phát triển không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, nhằm giảm áp lực cho các đô thị lõi hiện hữu như Nha Trang, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lan tỏa sang các khu vực khác trong tỉnh. Việc tăng cường liên kết nội tỉnh cũng như kết nối với các hành lang kinh tế liên vùng, đặc biệt là Tây Nguyên và các đô thị ven biển miền Trung, được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

Khu kinh tế Vân Phong là động lực phát triển kinh tế biển cho tỉnh Khánh Hòa.

Theo dự báo trong quy hoạch, quy mô dân số đô thị Khánh Hòa sẽ đạt khoảng 2,7 -2,8 triệu người vào năm 2030, tăng lên 3,7 - 3,8 triệu vào năm 2040 và khoảng 5 -5,1 triệu người vào năm 2050. Đây là mức tăng trưởng dân số lớn, phản ánh quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và xu hướng thu hút dân cư, lao động về khu vực ven biển có tiềm năng phát triển kinh tế cao.

Việc Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch lần này là bước khởi đầu để lập đồ án quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chương trình phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội trong giai đoạn dài hạn.