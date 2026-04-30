Rà soát Dinh Bảo Đại và hàng chục biệt thự cổ báo cáo Thanh tra Chính phủ

TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cung cấp số liệu giá trị tài sản và đất công, trong đó có Dinh Bảo Đại cùng hàng chục biệt thự cổ ở Đà Lạt, để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề nghị cung cấp số liệu, rà soát tài sản và giá trị đất của các cơ sở nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng nhằm phục vụ báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở theo văn bản ngày 22/4 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo đúng yêu cầu, Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị bổ sung thông tin về giá trị tài sản trên đất như nhà cửa, công trình xây dựng… căn cứ theo giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm 1/7/2025. Trường hợp đất chưa được theo dõi trên sổ sách kế toán thì giá trị được xác định theo bảng giá đất do địa phương ban hành.

Cảnh hoang tàn, xuống cấp của những ngôi biệt thự cổ ở Đà Lạt.

Cụ thể, Phòng Thanh tra 1 của Thanh tra tỉnh được giao rà soát số liệu liên quan đến 5 cơ sở nhà đất được thanh tra theo Quyết định số 1757/QĐ-TTr ngày 24/10/2025, gồm: nhà đất số 239 Phan Đình Phùng; rạp chiếu bóng 3/4 khu Hòa Bình; biệt thự số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh; biệt thự số 1 Đống Đa và cơ sở nhà, đất số 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh (đều khu vực Đà Lạt).

Trung tâm Quản lý nhà (thuộc Sở Xây dựng tỉnh) được yêu cầu rà soát báo cáo số liệu liên quan đến các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý, gồm 52 biệt thự trên địa bàn TP Đà Lạt (cũ), trong đó có Dinh Bảo Đại cùng nhiều biệt thự cổ có diện tích sử dụng lớn; 39 nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, 55 nhà tạm cư tại Đà Lạt và 7 cơ sở nhà đất cho thuê tại phường Tiến Thành và phường Phan Thiết.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc rà soát số liệu đối với 82 cơ sở nhà, đất thuộc quyền quản lý với diện tích hàng ngàn mét vuông. Đối với khu vực Gia Nghĩa và Đức Lập, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa và UBND xã Đức Lập rà soát số liệu liên quan 13 cơ sở nhà đất, tổng diện tích hơn 6.000m².

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 6/5/2026 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ.