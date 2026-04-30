Chi tiết lịch bắn pháo hoa dịp đại lễ 30/4 tại Khánh Hòa

TPO - Điểm nhấn mãn nhãn nhất trong dịp đại lễ 30/4 năm nay ở Khánh Hoà chính là màn trình diễn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre, phường Nha Trang.

Ngày 30/4, một lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Để phục vụ người dân và du khách trong dịp đại lễ 30/4, tỉnh này sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong hai đêm 30/4 và 1/5 tại đảo Hòn Tre và Quảng trường 2/4, phường Nha Trang.

Cụ thể, thời gian đồng loạt bắn tại đảo Hòn Tre và Quảng trường 2/4 bắt đầu từ 20h30, diễn ra xuyên suốt trong hai đêm liên tiếp 30/4 và 1/5. Quy mô bắn là pháo hoa tầm cao với hiệu ứng rực rỡ, được đầu tư kỹ lưỡng nhằm mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời nhất cho du khách từ đất liền nhìn ra biển. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ dịp Tết Dương lịch 2026 tại đảo Hòn Tre. Ảnh: Vinpearl Nha Trang.

Bên cạnh bắn pháo hoa, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện phục vụ người dân và du khách nhân dịp đại lễ này. Mở màn cho chuỗi sự kiện này là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào lúc 20h00 ngày 30/4 tại Quảng trường 2/4. Với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và dàn dựng công phu, chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và sức sống trẻ trung của tỉnh nhà.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ năm nay còn có nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và các chương trình văn hóa - giải trí tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các chương trình này cũng được tổ chức đa dạng, góp phần tạo nên không gian lễ hội phong phú, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của du khách.