Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chi tiết lịch bắn pháo hoa dịp đại lễ 30/4 tại Khánh Hòa

Lữ Hồ

TPO - Điểm nhấn mãn nhãn nhất trong dịp đại lễ 30/4 năm nay ở Khánh Hoà chính là màn trình diễn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre, phường Nha Trang.

Ngày 30/4, một lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Để phục vụ người dân và du khách trong dịp đại lễ 30/4, tỉnh này sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong hai đêm 30/4 và 1/5 tại đảo Hòn Tre và Quảng trường 2/4, phường Nha Trang.

Cụ thể, thời gian đồng loạt bắn tại đảo Hòn Tre và Quảng trường 2/4 bắt đầu từ 20h30, diễn ra xuyên suốt trong hai đêm liên tiếp 30/4 và 1/5. Quy mô bắn là pháo hoa tầm cao với hiệu ứng rực rỡ, được đầu tư kỹ lưỡng nhằm mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời nhất cho du khách từ đất liền nhìn ra biển. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá.

phaohoa1.jpg
Màn bắn pháo hoa rực rỡ dịp Tết Dương lịch 2026 tại đảo Hòn Tre. Ảnh: Vinpearl Nha Trang.

Bên cạnh bắn pháo hoa, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện phục vụ người dân và du khách nhân dịp đại lễ này. Mở màn cho chuỗi sự kiện này là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào lúc 20h00 ngày 30/4 tại Quảng trường 2/4. Với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và dàn dựng công phu, chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và sức sống trẻ trung của tỉnh nhà.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ năm nay còn có nhiều hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và các chương trình văn hóa - giải trí tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các chương trình này cũng được tổ chức đa dạng, góp phần tạo nên không gian lễ hội phong phú, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của du khách.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe