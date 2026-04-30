Xã hội

Toát mồ hôi nhìn du khách chen chân 'ăn sập' chợ Cồn Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - "Tôi đã đến Đà Nẵng 10 lần và lần nào cũng tới chợ Cồn để ăn các món ngon. Đồ ăn ở đây quá tuyệt vời, từ hương vị, màu sắc, cách chế biến", anh Nguyễn Cảnh, du khách Hà Nội, chia sẻ

Du khách đổ về chợ Cồn ăn món ngon Đà Nẵng. Video: Thanh Hiền.
Hàng ngàn du khách đổ về chợ Cồn﻿ nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng﻿ để ăn các món đặc sản. Ảnh: Thanh Hiền.
Từ 9h sáng, khu vực ẩm thực trong chợ bắt đầu đông. Đến trưa, lượng người đổ về nườm nượp, du khách﻿ chen chúc, nhích từng bước qua các quầy bán đồ ăn.
Anh Nguyễn Cảnh (du khách Hà Nội) cho hay đã đến Đà Nẵng 10 lần và lần nào cũng ghé chợ Cồn để thưởng thức các món ngon. "Đồ ăn ở đây quá tuyệt, có vị cay, đậm đà của miền Trung, màu sắc cũng rất bắt mắt. Mỗi lần tới đây tôi đều ăn rất nhiều món, thích nhất là món ốc của Đà Nẵng vì càng ăn càng "cuốn", anh nói.
Nhiều tiểu thương cho hay, phần lớn khách đến chợ là du khách trong nước. Họ thường tới vào buổi trưa, từ 11h đến 14h khu vực ăn uống chật như nêm. Mỗi quầy đều có nhiều người bán, phục vụ, tính tiền mới "cân" được lượng khách quá đông.
Chợ Cồn là điểm đến ẩm thực khó có thể bỏ qua của du khách khi đến Đà Nẵng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Trong chợ rất nhiều món ăn hấp dẫn, đặc trưng của miền Trung như bánh lọc, ốc hút, bún mắm, thịt heo cuốn bánh tráng, mì Quảng, kem bơ...
"Mình xem review trên Tiktok thì muốn chạy ngay đến khu chợ này để ăn vặt. Đúng là không hề thất vọng vì quá nhiều món ăn vào là "dính" ngay. Trong một buổi mình không thể ăn hết các món nên sẽ tới đây thêm hai, ba lần nữa trước khi rời Đà Nẵng", Thùy Anh (27 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cho hay.
Hầu hết quầy hàng vào buổi trưa đều trong tình trạng "full" chỗ. Lượng khách vào ra nườm nượp, lấp chỗ trống rất nhanh. Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ vì người đến ăn vặt chợ Cồn đông hơn tưởng tượng.
Nhiều gia đình đến Đà Nẵng cũng dành thời gian để khám phá bằng được ẩm thực chợ Cồn.
Không chỉ ngon, các món ăn trong chợ còn rẻ nên hút nườm nượp du khách. Các món ăn chỉ vài chục ngàn. "Mình ăn bún mắm, ốc, và kem bơ, chỉ hơn 100.000 đồng. Các món bánh thì rẻ hơn nữa. Thật sự quá tuyệt vời khi nói về ẩm thực Đà Nẵng", Anh Thư (22 tuổi, quê Quảng Trị) hài lòng.
Du khách nước ngoài cũng tìm đến tọa độ ẩm thực giữa lòng Đà Nẵng.
Theo Ban Quản lý chợ Cồn, chợ hiện có khoảng 1.800 hộ kinh doanh, trong đó 600 hộ buôn bán thực phẩm. Tất cả các hộ đều được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. “Ban Quản lý phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn tiểu thương truy xuất nguồn gốc, bảo quản thực phẩm đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh sạch sẽ, an toàn để phục vụ du khách", đại diện Ban quản lý thông tin.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe