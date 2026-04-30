Toát mồ hôi nhìn du khách chen chân 'ăn sập' chợ Cồn Đà Nẵng

TPO - "Tôi đã đến Đà Nẵng 10 lần và lần nào cũng tới chợ Cồn để ăn các món ngon. Đồ ăn ở đây quá tuyệt vời, từ hương vị, màu sắc, cách chế biến", anh Nguyễn Cảnh, du khách Hà Nội, chia sẻ
Nhiều tiểu thương cho hay, phần lớn khách đến chợ là du khách trong nước. Họ thường tới vào buổi trưa, từ 11h đến 14h khu vực ăn uống chật như nêm. Mỗi quầy đều có nhiều người bán, phục vụ, tính tiền mới "cân" được lượng khách quá đông.
Trong chợ rất nhiều món ăn hấp dẫn, đặc trưng của miền Trung như bánh lọc, ốc hút, bún mắm, thịt heo cuốn bánh tráng, mì Quảng, kem bơ...
Hầu hết quầy hàng vào buổi trưa đều trong tình trạng "full" chỗ. Lượng khách vào ra nườm nượp, lấp chỗ trống rất nhanh. Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ vì người đến ăn vặt chợ Cồn đông hơn tưởng tượng.
Không chỉ ngon, các món ăn trong chợ còn rẻ nên hút nườm nượp du khách. Các món ăn chỉ vài chục ngàn. "Mình ăn bún mắm, ốc, và kem bơ, chỉ hơn 100.000 đồng. Các món bánh thì rẻ hơn nữa. Thật sự quá tuyệt vời khi nói về ẩm thực Đà Nẵng", Anh Thư (22 tuổi, quê Quảng Trị) hài lòng.