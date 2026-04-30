Tài xế tông nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, mang xe đi xoá dấu vết

TPO - Do sử dụng điện thoại, thiếu chú ý quan sát nên T đã điều khiển phương tiện đâm từ phía sau vào chị M, là công nhân vệ sinh môi trường. Sau khi xảy ra tai nạn, T không dừng lại để giải quyết mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường và đưa xe đến gara ô tô để sửa chữa.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trọng T (SN 1994, trú tại xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h55 ngày 26/4, T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5, biển kiểm soát 20B-169.85 di chuyển trên đường Phan Đình Phùng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt bị can

Trong quá trình lái xe, do sử dụng điện thoại, thiếu chú ý quan sát nên T đã điều khiển phương tiện đâm từ phía sau vào chị M. (SN 1971, trú tại phường Phan Đình Phùng), là công nhân vệ sinh môi trường đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác.

Vụ va chạm khiến chị M bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, T không dừng lại để giải quyết mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Sáng 27/4, T đưa xe đến một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng để khắc phục hư hỏng phần đầu xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Hoàng Trọng T để làm việc; đồng thời tạm giữ chiếc xe ô tô liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Người dân không nên sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chú ý quan sát và làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.