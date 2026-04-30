Xã hội

Đắk Lắk:

Bị khỉ hoang tấn công, 5 du khách nhập viện

Nguyễn Thảo

TPO - Khi tham quan, di chuyển trên đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà (ở xã Hòa Xuân, Đắk Lắk), 5 du khách bị khỉ cắn phải nhập viện.

Trong hai ngày 28 - 29/4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận 5 người bệnh bị khỉ cắn khi tham quan, di chuyển tại khu vực du lịch đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà qua Bãi Tiên, thuộc xã Hòa Xuân. Đây được xem là cung đường ven biển đẹp nhất Đắk Lắk.

Khỉ hoang ở khu vực Bãi Tiên.

Các bệnh nhân là du khách đến du lịch. Trong số này, có 3 trường hợp bị đa vết thương, tổn thương diện rộng ở nhiều vị trí khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại. Các bệnh nhân được làm sạch vết thương, khâu, băng bó và chỉ định điều trị phù hợp, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại theo quy định chuyên môn.

Hai trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận vết thương diện rộng. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn được đánh giá nguy cơ, tiêm huyết thanh kháng dại và hướng dẫn theo dõi, tiêm phòng đầy đủ theo lịch. Hiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng hoặc tử vong liên quan đến các ca bị khỉ cắn nói trên.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, xã này sẽ cử lực lượng kiểm tra cắm biển cảnh báo du khách không tiếp xúc gần với khỉ, hay cho khỉ ăn tại khu vực xuất hiện khỉ hoang.

