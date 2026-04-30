Cháy vựa phế liệu trong đêm

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Trong đêm, ngọn lửa bốc lên từ vựa phế liệu tại Đồng Tháp, sau đó lan nhanh sang 2 căn nhà liền kề, rất may không gây thiệt hại về người.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 29/4, khi tổ tuần tra của Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện khói bốc nghi ngút từ vựa phế liệu số 89 đường Nguyễn Huệ, khu phố 4 (phường Mỹ Tho). Lập tức lực lượng chữa cháy tại chỗ được huy động cùng người dân dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, do bên trong vựa phế liệu chứa nhiều giấy vụn, nhựa và các vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động nhiều phương tiện và chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và ngăn cháy lan.

Sau hơn 30 phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi hoàn toàn vựa phế liệu và 2 căn nhà liền kề bị cháy xém, hư hỏng một phần. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy.
