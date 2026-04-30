Hà Nội xem xét ban hành chính sách giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất dịch vụ

TPO - Theo dự thảo, thành phố sẽ đưa ra chính sách nhằm tháo gỡ nút thắt "đất dịch vụ", liên quan tới nhiều trường hợp tại Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Hoài Đức. Đồng thời, quy định chính sách hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận.

UBND TP. Hà Nội tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết Quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

Theo dự thảo, thành phố sẽ có chính sách tháo gỡ nút thắt "đất dịch vụ", liên quan tới nhiều trường hợp tại Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Hoài Đức theo địa giới cũ.

Cụ thể, theo điều 7 dự thảo UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định xử lý các trường hợp tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Một khu đất dịch vụ tại Quốc Oai

Về nguyên tắc, dự thảo đề xuất vẫn áp dụng chính sách của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), các văn bản chấp thuận của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông (trước đây) và các cam kết bằng văn bản của chính quyền địa phương với người dân để xử lý, giải quyết. Việc giải quyết vướng mắc được thực hiện theo từng địa bàn phường, xã, không phát sinh ra các địa phương khác và không xem xét các phát sinh mới trong chính sách giao đất dịch vụ, đất ở.

Việc thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất dịch vụ, đất ở vượt 50 m2/hộ gốc theo đề án giao đất đã phê duyệt và trường hợp đã đi thoát ly làm cán bộ công nhân viên nhà nước đã được hỗ trợ giao đất ở đồng thời với giao đất ở giãn dân trên địa bàn quận Hà Đông (trước sắp xếp).

Khu tập thể cũ tại phường Hà Đông

Các trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức (trước sắp xếp) do UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm cụ thể về hồ sơ, số liệu, đối tượng, tiêu chuẩn đất dịch vụ, đất ở được giao và không để lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, vụ lợi.

Hỗ trợ chủ sử dụng căn hộ tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận

Dự thảo cũng quy định chính sách hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng trước ngày 15/10/1993.

Cụ thể: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng được hỗ trợ 60% giá trị nhà và 60% giá trị đất đối với diện tích đất có nhà ở, không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND thành phố.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, hộ gia đình, cá nhân được thành phố bán cho 1 căn hộ tái định cư theo giá do Sở Xây dựng xác định.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức giữa tháng 5/2026.