Ô tô rẽ trái va phải xe máy, bé 5 tuổi tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Khi ô tô con rẽ trái đã va chạm với xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ em, hậu quả làm một trong hai bé trên xe máy tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 30/4, tại nút giao giữa đường Rạch Gầm và đường Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, xe ô tô con 7 chỗ từ đường Rạch Gầm rẽ trái vào đường Hùng Vương.

Khi ô tô tới giữa nút giao, bất ngờ va chạm với xe máy đang vào nút giao. Xe máy do người đàn ông khoảng 57 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ khoảng 58 tuổi, cùng hai cháu nhỏ (bé trai khoảng 5 tuổi và bé gái khoảng 2 tuổi).

Cú va chạm khiến cả 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Bé trai bị thương rất nặng, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ba người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng phần đầu, xe ô tô con nổ lốp trước bên phụ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

#tai nạn giao thông #xe ô tô #xe máy #bé 5 tuổi #nguyên nhân tai nạn #gia đình #Đồng Tháp

